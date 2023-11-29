https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912736447.html

Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР

Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023

Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР

Об освобождении Артемовского, блокировке Венгрией помощи ЕС для Украины и задержании агентов киевского режима — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:07

2023-11-29T19:07

2023-11-29T19:42

специальная военная операция на украине

россия

нато

йенс столтенберг

украина

днр

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об освобождении Артемовского, блокировке Венгрией помощи ЕС для Украины и задержании агентов киевского режима — в материале РИА Новости.Освобождение АртемовскогоГруппировка российских войск "Юг" освободила Артемовское в ДНР и улучшила позиции по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, за сутки там уничтожили до 250 украинских военных и пять танков.Кроме того, российская армия отразила четыре атаки ВСУ: две на Краснолиманском, по одной — на Купянском и Южнодонецком направлениях.Российская авиация также сбила украинский истребитель МиГ-29. Еще один самолет, штурмовик Су-25, отечественные силы ПВО поразили в небе над Новооленовкой в ДНР. Совокупные потери войск противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили около 620 военных, 28 бронемашин, две РСЗО, 11 артиллерийских орудий, 48 военных автомобилей, а также 38 дронов. Атаки на российские регионыВ среду утром системы ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Подольск.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его данным, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позднее в Минобороны заявили об еще одном сбитом БПЛА в небе над Ростовской областью.Украина не вступит в НАТО в 2024 годуНАТО передала Украине рекомендации для вхождения в альянс, включающие борьбу с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на заседании совета НАТО —Украина на уровне глав МИД.По его словам, сегодня блок разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом. В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых военнослужащих ВСУ и развитию оборонно-промышленного потенциала бывшей советской республики на основе стратегического обзора оборонных закупок. При этом Столтенберг признал, что Украине и союзникам надо быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям, подчеркнув, что поставки истребителей F-16 не могут сами по себе изменить ситуацию на поле боя. Скептически о перспективах принятия Украины в альянс высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в нынешних обстоятельствах не может идти речи о ее присоединении к организации, поэтому всем стало ясно, что на следующем саммите в 2024 году эта страна не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на Вашингтонском саммите блок будет праздновать 75-летний юбилей. Венгрия блокирует помощь ЕС для УкраиныГлава Евросовета Шарль Мишель признал, что на Западе отсутствует единство по дальнейшей поддержке Украины. По его словам, сейчас среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в ЕС, а также о выделении 50 миллиардов евро на ее финансирование в течение четырех лет. В интервью радиостанции France Inter чиновник пояснил: такие решения принимаются единогласно, но из-за позиции Венгрии сейчас это невозможно.При этом Мишель отметил, что не отчаивается и продолжит пытаться убедить Будапешт изменить мнение по вопросу помощи киевскому режиму.Задержания украинских агентовФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже.Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданин России, завербованный одной из украинских террористических организаций, собирался подорвать самодельное взрывное устройство на территории воронежского военкомата, а затем выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.Другого преступника задержали в аэропорту Кемерово, против него возбудили дело о госизмене и терроризме. По данным ФСБ, речь идет о 36-летнем мужчине. Он с помощью интернет-мессенджера вышел на связь с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию бывшей советской республики для участия в боевых действиях против России.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

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россия, нато, йенс столтенберг, украина, днр