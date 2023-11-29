Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 29.11.2023 (обновлено: 19:42 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912736447.html
Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР
Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2023
Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР
Об освобождении Артемовского, блокировке Венгрией помощи ЕС для Украины и задержании агентов киевского режима — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:07
2023-11-29T19:42
специальная военная операция на украине
россия
нато
йенс столтенберг
украина
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355712_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_a7ac6896201e4d3ae5efba7f1289ae92.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об освобождении Артемовского, блокировке Венгрией помощи ЕС для Украины и задержании агентов киевского режима — в материале РИА Новости.Освобождение АртемовскогоГруппировка российских войск "Юг" освободила Артемовское в ДНР и улучшила позиции по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, за сутки там уничтожили до 250 украинских военных и пять танков.Кроме того, российская армия отразила четыре атаки ВСУ: две на Краснолиманском, по одной — на Купянском и Южнодонецком направлениях.Российская авиация также сбила украинский истребитель МиГ-29. Еще один самолет, штурмовик Су-25, отечественные силы ПВО поразили в небе над Новооленовкой в ДНР. Совокупные потери войск противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили около 620 военных, 28 бронемашин, две РСЗО, 11 артиллерийских орудий, 48 военных автомобилей, а также 38 дронов. Атаки на российские регионыВ среду утром системы ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Подольск.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его данным, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позднее в Минобороны заявили об еще одном сбитом БПЛА в небе над Ростовской областью.Украина не вступит в НАТО в 2024 годуНАТО передала Украине рекомендации для вхождения в альянс, включающие борьбу с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на заседании совета НАТО —Украина на уровне глав МИД.По его словам, сегодня блок разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом. В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых военнослужащих ВСУ и развитию оборонно-промышленного потенциала бывшей советской республики на основе стратегического обзора оборонных закупок. При этом Столтенберг признал, что Украине и союзникам надо быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям, подчеркнув, что поставки истребителей F-16 не могут сами по себе изменить ситуацию на поле боя. Скептически о перспективах принятия Украины в альянс высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в нынешних обстоятельствах не может идти речи о ее присоединении к организации, поэтому всем стало ясно, что на следующем саммите в 2024 году эта страна не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на Вашингтонском саммите блок будет праздновать 75-летний юбилей. Венгрия блокирует помощь ЕС для УкраиныГлава Евросовета Шарль Мишель признал, что на Западе отсутствует единство по дальнейшей поддержке Украины. По его словам, сейчас среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в ЕС, а также о выделении 50 миллиардов евро на ее финансирование в течение четырех лет. В интервью радиостанции France Inter чиновник пояснил: такие решения принимаются единогласно, но из-за позиции Венгрии сейчас это невозможно.При этом Мишель отметил, что не отчаивается и продолжит пытаться убедить Будапешт изменить мнение по вопросу помощи киевскому режиму.Задержания украинских агентовФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже.Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданин России, завербованный одной из украинских террористических организаций, собирался подорвать самодельное взрывное устройство на территории воронежского военкомата, а затем выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.Другого преступника задержали в аэропорту Кемерово, против него возбудили дело о госизмене и терроризме. По данным ФСБ, речь идет о 36-летнем мужчине. Он с помощью интернет-мессенджера вышел на связь с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию бывшей советской республики для участия в боевых действиях против России.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355712_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_75f1db0a71d31e30e0c6c377e8896a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, йенс столтенберг, украина, днр
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, ДНР
Спецоперация, 29 ноября: российские войска освободили Артемовское в ДНР

Минобороны: группировка "Юг" ВС РФ освободила Артемовское в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе СВО
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об освобождении Артемовского, блокировке Венгрией помощи ЕС для Украины и задержании агентов киевского режима — в материале РИА Новости.

Освобождение Артемовского

Группировка российских войск "Юг" освободила Артемовское в ДНР и улучшила позиции по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, за сутки там уничтожили до 250 украинских военных и пять танков.
Кроме того, российская армия отразила четыре атаки ВСУ: две на Краснолиманском, по одной — на Купянском и Южнодонецком направлениях.
Российская авиация также сбила украинский истребитель МиГ-29. Еще один самолет, штурмовик Су-25, отечественные силы ПВО поразили в небе над Новооленовкой в ДНР.
Совокупные потери войск противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили около 620 военных, 28 бронемашин, две РСЗО, 11 артиллерийских орудий, 48 военных автомобилей, а также 38 дронов.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они скоро выдохнутся". К чему готовятся на линии фронта
Вчера, 08:00

Атаки на российские регионы

В среду утром системы ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Подольск.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его данным, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Позднее в Минобороны заявили об еще одном сбитом БПЛА в небе над Ростовской областью.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
26 ноября, 08:00

Украина не вступит в НАТО в 2024 году

НАТО передала Украине рекомендации для вхождения в альянс, включающие борьбу с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на заседании совета НАТО —Украина на уровне глав МИД.
По его словам, сегодня блок разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом.
В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых военнослужащих ВСУ и развитию оборонно-промышленного потенциала бывшей советской республики на основе стратегического обзора оборонных закупок.
При этом Столтенберг признал, что Украине и союзникам надо быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям, подчеркнув, что поставки истребителей F-16 не могут сами по себе изменить ситуацию на поле боя.
Скептически о перспективах принятия Украины в альянс высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в нынешних обстоятельствах не может идти речи о ее присоединении к организации, поэтому всем стало ясно, что на следующем саммите в 2024 году эта страна не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на Вашингтонском саммите блок будет праздновать 75-летний юбилей.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает
27 ноября, 08:00

Венгрия блокирует помощь ЕС для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что на Западе отсутствует единство по дальнейшей поддержке Украины.
По его словам, сейчас среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в ЕС, а также о выделении 50 миллиардов евро на ее финансирование в течение четырех лет.
В интервью радиостанции France Inter чиновник пояснил: такие решения принимаются единогласно, но из-за позиции Венгрии сейчас это невозможно.
При этом Мишель отметил, что не отчаивается и продолжит пытаться убедить Будапешт изменить мнение по вопросу помощи киевскому режиму.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой, заявил МИД Венгрии
Вчера, 14:35

Задержания украинских агентов

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего взорвать военкомат в Воронеже.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданин России, завербованный одной из украинских террористических организаций, собирался подорвать самодельное взрывное устройство на территории воронежского военкомата, а затем выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.
Другого преступника задержали в аэропорту Кемерово, против него возбудили дело о госизмене и терроризме. По данным ФСБ, речь идет о 36-летнем мужчине. Он с помощью интернет-мессенджера вышел на связь с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию бывшей советской республики для участия в боевых действиях против России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала