https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:08
2023-11-29T14:08
2023-11-29T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_95dda9c3235dab2b9ec730dacc864bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
МО: ВС России за сутки уничтожили сборочный цех по производству РЛС для ВСУ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.