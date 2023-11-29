https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html

ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ

ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ

Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

зрк с-300

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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