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ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.11.2023 (обновлено: 14:14 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:08
2023-11-29T14:14
специальная военная операция на украине
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зрк с-300
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ

МО: ВС России за сутки уничтожили сборочный цех по производству РЛС для ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский сборочный цех по производству и ремонту РЛС, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-18, склады топлива и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Вооруженные силы РФ
 
 
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