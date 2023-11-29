https://ria.ru/20231129/sotsipoteka-1912707281.html
Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году
Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году - РИА Новости, 29.11.2023
Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году
Сертификаты на социальную ипотеку в 2024 году получат 295 специалистов из Подмосковья, льгота доступна для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:30
2023-11-29T17:30
2023-11-29T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сертификаты на социальную ипотеку в 2024 году получат 295 специалистов из Подмосковья, льгота доступна для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024 поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 тысяч человек", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В 2023 году сертификаты на приобретение жилья получили 296 человек, а в 2024 новоселье справить смогут еще 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, пять тренеров, сообщили в пресс-службе. Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет). Специалист лишь гасит проценты по кредиту банка. Он может приобрести готовое жилое помещение (у застройщика или на вторичном рынке жилья) или участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Жилье
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сертификаты на социальную ипотеку в 2024 году получат 295 специалистов из Подмосковья, льгота доступна для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024 поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 тысяч человек", - сказал Воробьев
, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье
В 2023 году сертификаты на приобретение жилья получили 296 человек, а в 2024 новоселье справить смогут еще 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, пять тренеров, сообщили в пресс-службе.
Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет). Специалист лишь гасит проценты по кредиту банка. Он может приобрести готовое жилое помещение (у застройщика или на вторичном рынке жилья) или участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.