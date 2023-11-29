https://ria.ru/20231129/sotsipoteka-1912707281.html

Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году

Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году - РИА Новости, 29.11.2023

Воробьев: около 300 сертификатов на соципотеку выдадут в МО в 2024 году

Сертификаты на социальную ипотеку в 2024 году получат 295 специалистов из Подмосковья, льгота доступна для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:30

2023-11-29T17:30

2023-11-29T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сертификаты на социальную ипотеку в 2024 году получат 295 специалистов из Подмосковья, льгота доступна для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024 поможем приобрести жилье на выгодных условиях ещё 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 тысяч человек", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В 2023 году сертификаты на приобретение жилья получили 296 человек, а в 2024 новоселье справить смогут еще 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, пять тренеров, сообщили в пресс-службе. Согласно условиям программы, Московская область оплачивает полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение 10 лет). Специалист лишь гасит проценты по кредиту банка. Он может приобрести готовое жилое помещение (у застройщика или на вторичном рынке жилья) или участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912706329.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье