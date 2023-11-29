https://ria.ru/20231129/sobaka-1912619870.html
В Забайкальском крае собака напала на ребенка
В Забайкальском крае собака напала на ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
В Забайкальском крае собака напала на ребенка
Девятилетний мальчик пострадал при нападении собаки в селе Засопка в Читинском районе Забайкальского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:58
2023-11-29T12:58
2023-11-29T12:58
происшествия
забайкальский край
россия
читинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 29 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пострадал при нападении собаки в селе Засопка в Читинском районе Забайкальского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Ранее в местных СМИ появилась информация о нападении собаки на ребёнка в селе Засопка. "В результате нападения мальчик госпитализирован. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность", - говорится в сообщении. Следователи допросят пострадавшего ребенка и его родителей, запросят медицинские документы о состоянии пострадавшего мальчика. "Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания граждан в части регулирования численности безнадзорных животных. С этой целью следователи истребуют и изучат необходимые документы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html
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происшествия, забайкальский край, россия, читинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Читинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкальском крае собака напала на ребенка
В Забайкальском крае собака напала на девятилетнего мальчика, возбуждено дело
ЧИТА, 29 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пострадал при нападении собаки в селе Засопка в Читинском районе Забайкальского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
Ранее в местных СМИ появилась информация о нападении собаки на ребёнка в селе Засопка.
«
"В результате нападения мальчик госпитализирован. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность", - говорится в сообщении.
Следователи допросят пострадавшего ребенка и его родителей, запросят медицинские документы о состоянии пострадавшего мальчика.
"Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания граждан в части регулирования численности безнадзорных животных. С этой целью следователи истребуют и изучат необходимые документы", - добавили в пресс-службе.
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