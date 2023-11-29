https://ria.ru/20231129/snaryady-1912664854.html

СМИ: США планируют закупить у Греции снаряды для Украины

СМИ: США планируют закупить у Греции снаряды для Украины - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: США планируют закупить у Греции снаряды для Украины

США планируют закупить у Греции 75 тысяч снарядов для передачи Украине, снаряды будут приобретены в рамках процесса демилитаризации греческих островов, сообщает РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

2023-11-29T15:24

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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. США планируют закупить у Греции 75 тысяч снарядов для передачи Украине, снаряды будут приобретены в рамках процесса демилитаризации греческих островов, сообщает греческий портал pentapostagma.gr в статье "Спасем ли мы Зеленского?". "Хотя призрак тотального уничтожения украинских сил ближе, чем начало войны в феврале 2022 года, наша страна снова участвует в снабжении украинской армии военными материалами. США планируют купить 50 тысяч снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и пять тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм в попытке пополнить украинские запасы", - пишет портал. "Пока переговоры находятся на финальной стадии. Общая цена, о которой договаривается греческая сторона, составляет 47 миллионов долларов", - говорится в статье. Портал напоминает, что Европейский союз обязался предоставить Киеву миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов к марту следующего года. Однако министр обороны Германии Борис Писториус предупредил 14 ноября, что обещание не может быть выполнено из-за слабости европейской оборонной промышленности. "Решение греческого правительства о поставках дополнительного вооружения, в том числе артиллерийских снарядов, несомненно станет большой помощью Украине, подчеркивают эксперты, но в то же время оно не является полной неожиданностью, если учитывать весь контекст ситуации", - говорится в статье. По словам авторов, никто не ожидал, что конфликт на Украине окажется столь продолжительным, и в результате этого запасы боеприпасов в США и других западных странах значительно сократятся, что приведет к ограничению удовлетворения потребностей, которые могут возникнуть на другом фронте войны. Портал пишет, что Греция должна извлечь уроки, "немедленно увеличив запасы боеприпасов, горючего, продовольствия на островах и в регионе Эврос", которые уже сейчас следует перевозить из материковой Греции. "В частности, нам следует сосредоточиться на немедленных поставках зенитных ракет Patriot, поскольку, по нашей оценке, турки попытаются с помощью своих многочисленных беспилотников создать условия для перегрузки нашей ПВО и истощения имеющихся у нас резервов", - говорится в статье. Запасы базовых складов материковой Греции придется пополнять за счет продукции основных заводов, а также за счет закупки боеприпасов по соглашениям стран-союзников ЕС - США и у других стран-союзников незамедлительно, пишет портал.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912648513.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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