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Названы семь самых сказочных регионов России - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
01:30 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/skazki-1912114999.html
Названы семь самых сказочных регионов России
Названы семь самых сказочных регионов России - РИА Новости, 29.11.2023
Названы семь самых сказочных регионов России
Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев, сообщает tutu. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:30
2023-11-29T01:30
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев, сообщает tutu.Снегурочка — Костромская областьЕсли Дед Мороз живет в Великом Устюге, то его внучка предпочитает Костромскую область. В родном регионе у Снегурочки много "недвижимости": есть терем и резиденция в Костроме, а также еще одна резиденция в Щелыково. Вблизи этого села Александр Островский и сочинил пьесу "Снегурочка".Иванушка-дурачок — Архангельская областьВ Кенозерье, рядом с деревней Вершинино, жил ученый-фольклорист Александр Нечаев — он, собрав множество народных сказаний, реабилитировал образ Иванушки, объяснив, что на самом деле он не дурачок, а очень даже умный малый. Книгу Нечаева "Иван меньшой — разумом большой" переиздавали десятки раз.Сейчас в Кенозерье открыт национальный парк — и это одно из самых красивых мест региона.Колобок — Ульяновская областьОказывается, в Ульяновске родился не только Ленин, но и колобок. Во всяком случае, об этом говорят местные краеведы. Именно в Ульяновске, тогда еще Симбирске, круглые хлебные колобки назывались колебятками. Поэтому и колобка решили "прописать" там.Царевна-лягушка — Ярославская областьВ Ростове Великом находится частный музей Царевны-лягушки. Говорят, у племени меря, которое раньше жило в этих краях, лягушка считалась священным существом. Так что Ростов Великий вполне мог бы быть родиной сказочной зеленой царевны. В музее можно увидеть коллекцию лягушек и поучаствовать в интерактивных играх.Жар-птица — Ивановская областьСказочная Жар-птица обитает в Палехе — небольшом поселке городского типа. Там зародились известные на всю страну школы иконописи и лаковой миниатюры. Часто это место называют поселком художников. Рассказывают, что Жар-птица пролетала мимо этих краев, взмахнула огненными крыльями — так появилась удивительная поляна, где решили обосноваться творческие люди. Впоследствии вокруг их мастерских и домов и вырос Палех. Конечно, это всего лишь легенда — но очень красивая.Конек-горбунок — Тюменская областьРодиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим. Тут все просто: в Ишимском уезде родился автор сказки Петр Ершов. Сегодня красочные издания "Конька-горбунка" можно купить и в Ишиме, и в Тобольске, и других городах региона.Змей Горыныч — Тверская областьГде мог появиться на свет самый страшный герой русских сказок? Конечно, в деревне Гадово, которая сейчас, правда, называется иначе — поселок Приволжский. По одному из преданий, рядом с Гадово находилось "море Змеево", где и родился Горыныч. В Приволжском даже открыли Музей гадов.
https://ria.ru/20231124/poezda-1911398210.html
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РИА Новости
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Названы семь самых сказочных регионов России

Эксперты назвали регионы России, где появились известные сказочные персонажи

© РИА Новости / Анна СкудаеваШествие сказочных персонажей в Костроме
Шествие сказочных персонажей в Костроме - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Анна Скудаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев, сообщает tutu.

Снегурочка — Костромская область

Если Дед Мороз живет в Великом Устюге, то его внучка предпочитает Костромскую область. В родном регионе у Снегурочки много "недвижимости": есть терем и резиденция в Костроме, а также еще одна резиденция в Щелыково. Вблизи этого села Александр Островский и сочинил пьесу "Снегурочка".

Иванушка-дурачок — Архангельская область

В Кенозерье, рядом с деревней Вершинино, жил ученый-фольклорист Александр Нечаев — он, собрав множество народных сказаний, реабилитировал образ Иванушки, объяснив, что на самом деле он не дурачок, а очень даже умный малый. Книгу Нечаева "Иван меньшой — разумом большой" переиздавали десятки раз.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКенозерский национальный парк
Кенозерский национальный парк - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Кенозерский национальный парк
Сейчас в Кенозерье открыт национальный парк — и это одно из самых красивых мест региона.

Колобок — Ульяновская область

Оказывается, в Ульяновске родился не только Ленин, но и колобок. Во всяком случае, об этом говорят местные краеведы. Именно в Ульяновске, тогда еще Симбирске, круглые хлебные колобки назывались колебятками. Поэтому и колобка решили "прописать" там.

Царевна-лягушка — Ярославская область

В Ростове Великом находится частный музей Царевны-лягушки. Говорят, у племени меря, которое раньше жило в этих краях, лягушка считалась священным существом. Так что Ростов Великий вполне мог бы быть родиной сказочной зеленой царевны. В музее можно увидеть коллекцию лягушек и поучаствовать в интерактивных играх.
© Фото : Екатерина МироноваМузей Царевны-Лягушки в бывшем купеческом особняке
Музей Царевны-Лягушки в бывшем купеческом особняке - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Музей Царевны-Лягушки в бывшем купеческом особняке

Жар-птица — Ивановская область

Сказочная Жар-птица обитает в Палехе — небольшом поселке городского типа. Там зародились известные на всю страну школы иконописи и лаковой миниатюры. Часто это место называют поселком художников.
Рассказывают, что Жар-птица пролетала мимо этих краев, взмахнула огненными крыльями — так появилась удивительная поляна, где решили обосноваться творческие люди. Впоследствии вокруг их мастерских и домов и вырос Палех. Конечно, это всего лишь легенда — но очень красивая.

Конек-горбунок — Тюменская область

Родиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим. Тут все просто: в Ишимском уезде родился автор сказки Петр Ершов.
Сегодня красочные издания "Конька-горбунка" можно купить и в Ишиме, и в Тобольске, и других городах региона.
© Фото : Тара-АмингуПамятник П. П. Ершову в Тобольске
Памятник П. П. Ершову в Тобольске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Тара-Амингу
Памятник П. П. Ершову в Тобольске

Змей Горыныч — Тверская область

Где мог появиться на свет самый страшный герой русских сказок? Конечно, в деревне Гадово, которая сейчас, правда, называется иначе — поселок Приволжский. По одному из преданий, рядом с Гадово находилось "море Змеево", где и родился Горыныч. В Приволжском даже открыли Музей гадов.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) на участке Восточно-Сибирской железной дороги. - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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