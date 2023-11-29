https://ria.ru/20231129/skazki-1912114999.html

Названы семь самых сказочных регионов России

Названы семь самых сказочных регионов России - РИА Новости, 29.11.2023

Названы семь самых сказочных регионов России

Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев, сообщает tutu. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T01:30

2023-11-29T01:30

2023-11-29T01:30

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев, сообщает tutu.Снегурочка — Костромская областьЕсли Дед Мороз живет в Великом Устюге, то его внучка предпочитает Костромскую область. В родном регионе у Снегурочки много "недвижимости": есть терем и резиденция в Костроме, а также еще одна резиденция в Щелыково. Вблизи этого села Александр Островский и сочинил пьесу "Снегурочка".Иванушка-дурачок — Архангельская областьВ Кенозерье, рядом с деревней Вершинино, жил ученый-фольклорист Александр Нечаев — он, собрав множество народных сказаний, реабилитировал образ Иванушки, объяснив, что на самом деле он не дурачок, а очень даже умный малый. Книгу Нечаева "Иван меньшой — разумом большой" переиздавали десятки раз.Сейчас в Кенозерье открыт национальный парк — и это одно из самых красивых мест региона.Колобок — Ульяновская областьОказывается, в Ульяновске родился не только Ленин, но и колобок. Во всяком случае, об этом говорят местные краеведы. Именно в Ульяновске, тогда еще Симбирске, круглые хлебные колобки назывались колебятками. Поэтому и колобка решили "прописать" там.Царевна-лягушка — Ярославская областьВ Ростове Великом находится частный музей Царевны-лягушки. Говорят, у племени меря, которое раньше жило в этих краях, лягушка считалась священным существом. Так что Ростов Великий вполне мог бы быть родиной сказочной зеленой царевны. В музее можно увидеть коллекцию лягушек и поучаствовать в интерактивных играх.Жар-птица — Ивановская областьСказочная Жар-птица обитает в Палехе — небольшом поселке городского типа. Там зародились известные на всю страну школы иконописи и лаковой миниатюры. Часто это место называют поселком художников. Рассказывают, что Жар-птица пролетала мимо этих краев, взмахнула огненными крыльями — так появилась удивительная поляна, где решили обосноваться творческие люди. Впоследствии вокруг их мастерских и домов и вырос Палех. Конечно, это всего лишь легенда — но очень красивая.Конек-горбунок — Тюменская областьРодиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим. Тут все просто: в Ишимском уезде родился автор сказки Петр Ершов. Сегодня красочные издания "Конька-горбунка" можно купить и в Ишиме, и в Тобольске, и других городах региона.Змей Горыныч — Тверская областьГде мог появиться на свет самый страшный герой русских сказок? Конечно, в деревне Гадово, которая сейчас, правда, называется иначе — поселок Приволжский. По одному из преданий, рядом с Гадово находилось "море Змеево", где и родился Горыныч. В Приволжском даже открыли Музей гадов.

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