https://ria.ru/20231129/siyanie-1912703859.html

Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре - РИА Новости, 29.11.2023

Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

В ближайшие дни возможна одна из сильнейших магнитных бурь этого года, не исключено, что москвичи смогут увидеть полярное сияние, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:22

2023-11-29T17:22

2023-11-29T18:59

общество

москва

погода

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни возможна одна из сильнейших магнитных бурь этого года, не исключено, что москвичи смогут увидеть полярное сияние, рассказала РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина."Хорошая была вспышка (на Солнце. — Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году", — сказала она.По ее словам, буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время — даже G4 (очень сильная).Такая буря может вызвать полярное сияние и в Москве, добавила исследовательница. Жители столицы, вероятно, смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях. Некоторые люди во время сильных магнитных бурь могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу, но однозначного ответа на вопрос о влиянии этого процесса на здоровье нет.

https://ria.ru/20231129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода