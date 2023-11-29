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Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре - РИА Новости, 29.11.2023
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17:22 29.11.2023 (обновлено: 18:59 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/siyanie-1912703859.html
Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре - РИА Новости, 29.11.2023
Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
В ближайшие дни возможна одна из сильнейших магнитных бурь этого года, не исключено, что москвичи смогут увидеть полярное сияние, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:22
2023-11-29T18:59
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни возможна одна из сильнейших магнитных бурь этого года, не исключено, что москвичи смогут увидеть полярное сияние, рассказала РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина."Хорошая была вспышка (на Солнце. — Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году", — сказала она.По ее словам, буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время — даже G4 (очень сильная).Такая буря может вызвать полярное сияние и в Москве, добавила исследовательница. Жители столицы, вероятно, смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях. Некоторые люди во время сильных магнитных бурь могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу, но однозначного ответа на вопрос о влиянии этого процесса на здоровье нет.
https://ria.ru/20231129/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Ученые предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

ИЗМИРАН: сильнейшая магнитная буря может вызвать полярное сияние в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву зимой
Вид на Москву зимой - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни возможна одна из сильнейших магнитных бурь этого года, не исключено, что москвичи смогут увидеть полярное сияние, рассказала РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
"Хорошая была вспышка (на Солнце. — Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году", — сказала она.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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По ее словам, буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время — даже G4 (очень сильная).
Такая буря может вызвать полярное сияние и в Москве, добавила исследовательница. Жители столицы, вероятно, смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.

Для определения опасности магнитной бури используют индекс G. Всего выделяют пять степеней:

G1 — незначительные магнитные бури, почти никак не влияют на работу электроприборов;

G2 — умеренные, в некоторых случаях вызывают перепады напряжения;

G3 — сильные, напрямую воздействуют на энергосистемы и вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи;

G4 — тяжелые, наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств;

G5 — экстремально сильные, масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к сбоям напряжения в промышленных сетях.
Некоторые люди во время сильных магнитных бурь могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу, но однозначного ответа на вопрос о влиянии этого процесса на здоровье нет.
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