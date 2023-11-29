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В Чехии задержали подозреваемого в подготовке убийства сикха в США - РИА Новости, 29.11.2023
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18:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sikkhi-1912730818.html
В Чехии задержали подозреваемого в подготовке убийства сикха в США
В Чехии задержали подозреваемого в подготовке убийства сикха в США - РИА Новости, 29.11.2023
В Чехии задержали подозреваемого в подготовке убийства сикха в США
Власти Чехии по американскому запросу задержали гражданина Индии, который подозревается в подготовке убийства в Нью-Йорке лидера сикхских сепаратистов по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:45
2023-11-29T18:45
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Власти Чехии по американскому запросу задержали гражданина Индии, который подозревается в подготовке убийства в Нью-Йорке лидера сикхских сепаратистов по заданию некоего "индийского правительственного чиновника", заявило министерство юстиции США. Федеральная прокуратура южного округа Нью-Йорка предъявила 52-летнему Нихилу Гупте, который ожидает экстрадиции в США, два пункта обвинения, связанные с планированием заказного убийства и наймом киллера, максимальный срок наказания в каждом случае - десять лет лишения свободы. "Чешские власти арестовали Гупту 30 июня 2023 года в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции", - сказано в заявлении. "Следствие считает, что подзащитный сговаривался из Индии убить прямо здесь, в Нью-Йорке, гражданина США индийского происхождения, который публично выступал за создание суверенного государства для сикхов – этнорелигиозного меньшинства в Индии", - заявил прокурор Дэмиан Уильямс. Американские власти утверждают, что во главе заговора стоял некий "индийский правительственный чиновник", который проходит в материалах дела под псевдонимом СС-1. По его указанию Гупта якобы пытался за 100 тысяч долларов нанять киллера, который на самом деле оказался сотрудником американских правоохранительных органов под прикрытием.
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в мире, чехия, сша, индия
В мире, Чехия, США, Индия
В Чехии задержали подозреваемого в подготовке убийства сикха в США

В Чехии задержали индийца, подозреваемого в подготовке убийства сикха в США

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Власти Чехии по американскому запросу задержали гражданина Индии, который подозревается в подготовке убийства в Нью-Йорке лидера сикхских сепаратистов по заданию некоего "индийского правительственного чиновника", заявило министерство юстиции США.
Федеральная прокуратура южного округа Нью-Йорка предъявила 52-летнему Нихилу Гупте, который ожидает экстрадиции в США, два пункта обвинения, связанные с планированием заказного убийства и наймом киллера, максимальный срок наказания в каждом случае - десять лет лишения свободы.
«
"Чешские власти арестовали Гупту 30 июня 2023 года в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции", - сказано в заявлении.
"Следствие считает, что подзащитный сговаривался из Индии убить прямо здесь, в Нью-Йорке, гражданина США индийского происхождения, который публично выступал за создание суверенного государства для сикхов – этнорелигиозного меньшинства в Индии", - заявил прокурор Дэмиан Уильямс.
Американские власти утверждают, что во главе заговора стоял некий "индийский правительственный чиновник", который проходит в материалах дела под псевдонимом СС-1. По его указанию Гупта якобы пытался за 100 тысяч долларов нанять киллера, который на самом деле оказался сотрудником американских правоохранительных органов под прикрытием.
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