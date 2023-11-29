https://ria.ru/20231129/shkola-1912648706.html

Прокуратура проведет проверку после драки в калужской школе

Прокуратура проведет проверку после драки в калужской школе - РИА Новости, 29.11.2023

Прокуратура проведет проверку после драки в калужской школе

Прокуратура Калужской области и региональный детский омбудсмен Ирина Агеева начали проверки после публикации в соцсетях видео драки школьников. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:31

2023-11-29T14:31

2023-11-29T14:31

происшествия

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Калужской области и региональный детский омбудсмен Ирина Агеева начали проверки после публикации в соцсетях видео драки школьников. Видеоролик появился в среду в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах в школьном коридоре двое мальчиков бьют третьего, но он вырывается и начинает отступать, а драчуны продолжают идти за ним, угрожая. По данным соцсетей, инцидент произошел в школе №13 Калуги. "Увидела в соцсетях видео, на котором двое школьников бьют одного <…> Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних выехала в школу. Буду на месте разбираться с произошедшим, с участниками драки и их родителями. Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей", - написала уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева. Прокуратура Калужской области информирует, что городская прокуратура Калуги с выездом на место проводит проверку по факту инцидента между учащимися в помещении средней образовательной школы № 13. "В настоящее время изучена видеозапись происшествия, выясняются обстоятельства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231129/dagestan-1912547053.html

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912577483.html

калуга

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происшествия, калуга, калужская область