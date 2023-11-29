https://ria.ru/20231129/sevastopol-1912552844.html

В Севастополе катера и паром не могут выйти в море

В Севастополе катера и паром не могут выйти в море - РИА Новости, 29.11.2023

В Севастополе катера и паром не могут выйти в море

Рейд в Севастопольской бухте закрыт в среду, пассажирские катера и паром не работают четвертый день из-за непогоды, сообщил департамент по развитию транспортной РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:26

2023-11-29T10:26

2023-11-29T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте закрыт в среду, пассажирские катера и паром не работают четвертый день из-за непогоды, сообщил департамент по развитию транспортной инфраструктуры города. "На сегодняшний день катера и паром не осуществляют движение", – сообщили в дептрансе правительства города. По данным ведомства, кроме фактической непогоды, причиной остановки движения морского пассажирского транспорта является также невозможность обследовать причальную инфраструктуру после сильнейшего шторма. "Только после тщательного обследования будет принято решение о сроках возобновления работы морского пассажирского транспорта", – сообщили в дептрансе. Для связи между двумя большими районами региона – центральной и северной стороной – работают компенсационные маршруты общественного транспорта. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.

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