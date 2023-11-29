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В Севастополе катера и паром не могут выйти в море - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
10:26 29.11.2023 (обновлено: 10:56 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/sevastopol-1912552844.html
В Севастополе катера и паром не могут выйти в море
В Севастополе катера и паром не могут выйти в море - РИА Новости, 29.11.2023
В Севастополе катера и паром не могут выйти в море
Рейд в Севастопольской бухте закрыт в среду, пассажирские катера и паром не работают четвертый день из-за непогоды, сообщил департамент по развитию транспортной РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:26
2023-11-29T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте закрыт в среду, пассажирские катера и паром не работают четвертый день из-за непогоды, сообщил департамент по развитию транспортной инфраструктуры города. "На сегодняшний день катера и паром не осуществляют движение", – сообщили в дептрансе правительства города. По данным ведомства, кроме фактической непогоды, причиной остановки движения морского пассажирского транспорта является также невозможность обследовать причальную инфраструктуру после сильнейшего шторма. "Только после тщательного обследования будет принято решение о сроках возобновления работы морского пассажирского транспорта", – сообщили в дептрансе. Для связи между двумя большими районами региона – центральной и северной стороной – работают компенсационные маршруты общественного транспорта. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912193990.html
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новости - туризм, туризм, туристы, севастополь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
В Севастополе катера и паром не могут выйти в море

В Севастополе из-за непогоды не работают пассажирские катера и паром

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте закрыт в среду, пассажирские катера и паром не работают четвертый день из-за непогоды, сообщил департамент по развитию транспортной инфраструктуры города.
"На сегодняшний день катера и паром не осуществляют движение", – сообщили в дептрансе правительства города.
По данным ведомства, кроме фактической непогоды, причиной остановки движения морского пассажирского транспорта является также невозможность обследовать причальную инфраструктуру после сильнейшего шторма.
"Только после тщательного обследования будет принято решение о сроках возобновления работы морского пассажирского транспорта", – сообщили в дептрансе. Для связи между двумя большими районами региона – центральной и северной стороной – работают компенсационные маршруты общественного транспорта.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.
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