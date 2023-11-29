https://ria.ru/20231129/sevastopol-1912536051.html

В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра

В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра - РИА Новости, 29.11.2023

В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра

Около двух тысяч человек в 540 домовладениях остаются без света из-за вновь поднявшегося ветра, ориентировочно подать в дома электроэнергию планируется к вечеру РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:22

2023-11-29T08:22

2023-11-29T08:22

происшествия

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около двух тысяч человек в 540 домовладениях остаются без света из-за вновь поднявшегося ветра, ориентировочно подать в дома электроэнергию планируется к вечеру среды, сообщило правительство города в Telegram-канале. "По данным на 06.00 29.11.23 в результате стихии в электрических сетях 0,4-6/10кВ ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов. Ориентировочное время устранения – 23.00 29.11.23" , - говорится в сообщении правительства. Во вторник днем губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за удара стихии без света в Севастополе еще остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы должны были завершить к ночи. МЧС объявило по Крыму и Севастополю новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков на вечер вторника и среду. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии