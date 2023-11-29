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В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра - РИА Новости, 29.11.2023
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08:22 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sevastopol-1912536051.html
В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра
В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра - РИА Новости, 29.11.2023
В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра
Около двух тысяч человек в 540 домовладениях остаются без света из-за вновь поднявшегося ветра, ориентировочно подать в дома электроэнергию планируется к вечеру РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:22
2023-11-29T08:22
происшествия
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около двух тысяч человек в 540 домовладениях остаются без света из-за вновь поднявшегося ветра, ориентировочно подать в дома электроэнергию планируется к вечеру среды, сообщило правительство города в Telegram-канале. "По данным на 06.00 29.11.23 в результате стихии в электрических сетях 0,4-6/10кВ ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов. Ориентировочное время устранения – 23.00 29.11.23" , - говорится в сообщении правительства. Во вторник днем губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за удара стихии без света в Севастополе еще остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы должны были завершить к ночи. МЧС объявило по Крыму и Севастополю новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков на вечер вторника и среду. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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происшествия, севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Севастополе более 500 домов остаются без света из-за неутихающего ветра

В Севастополе около 2 тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около двух тысяч человек в 540 домовладениях остаются без света из-за вновь поднявшегося ветра, ориентировочно подать в дома электроэнергию планируется к вечеру среды, сообщило правительство города в Telegram-канале.
"По данным на 06.00 29.11.23 в результате стихии в электрических сетях 0,4-6/10кВ ООО "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов. Ориентировочное время устранения – 23.00 29.11.23" , - говорится в сообщении правительства.
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Климатолог предупредил, что "шторм века" в Крыму может повториться
03:36
Во вторник днем губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за удара стихии без света в Севастополе еще остается более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы должны были завершить к ночи. МЧС объявило по Крыму и Севастополю новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков на вечер вторника и среду.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Учебная морская реактивно-всплывающая мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Вчера, 13:58
 
ПроисшествияСевастопольСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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