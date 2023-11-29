https://ria.ru/20231129/samolety-1912643100.html

В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета

В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 29.11.2023

В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:08

2023-11-29T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"", - говорится в сообщении.В другом сообщении было сказано, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, украина, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, миг-29, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины