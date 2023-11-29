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В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.11.2023 (обновлено: 14:14 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/samolety-1912643100.html
В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета
В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 29.11.2023
В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:08
2023-11-29T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"", - говорится в сообщении.В другом сообщении было сказано, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, миг-29, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, МиГ-29, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета

Минобороны: в небе над ДНР за сутки сбили по одному украинскому МиГ-29 и Су-25

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"", - говорится в сообщении.
В другом сообщении было сказано, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской области.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25МиГ-29БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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