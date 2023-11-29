https://ria.ru/20231129/samolet-1912694639.html
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября - РИА Новости, 29.11.2023
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") назвала резкое ухудшение погоды главной причиной экстренной посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Сочи 27... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:56
2023-11-29T16:56
2023-11-29T16:56
происшествия
сочи
аэрофлот
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") назвала резкое ухудшение погоды главной причиной экстренной посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Сочи 27 ноября. Ранее ряд Telegram-каналов написали, что самолет авиакомпании "Россия" в понедельник совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи при аварийном остатке топлива: перед этим сильный ветер дважды не дал возможности посадить самолет. Главной причиной экстренной посадки самолета стало резкое удушение погоды, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "Авиакомпания подтверждает, что случай с воздушным судном, описанный в ряде публикаций в телеграмм-каналах и СМИ, произошел 27 ноября во время резкого ухудшения погодных условий в аэропорту Сочи перед началом шторма. Самолет приземлился после ухода на второй круг с незначительной задержкой", - говорится в сообщении "России".
https://ria.ru/20231129/sochi-1912639415.html
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происшествия, сочи, аэрофлот, победа (авиакомпания)
Происшествия, Сочи, Аэрофлот, Победа (авиакомпания)
Названа главная причина экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября
"Россия": причиной экстренной посадки самолета в Сочи 27 ноября стала погода