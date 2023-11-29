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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР - РИА Новости, 29.11.2023
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:16
2023-11-29T14:16
2023-11-29T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
миг-29
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, миг-29, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР
МО РФ: истребительная авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР