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Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР - РИА Новости, 29.11.2023

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:16

2023-11-29T14:16

2023-11-29T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

миг-29

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, миг-29, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины