https://ria.ru/20231129/sakhar-1912512550.html
СМИ: во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар из Европы
СМИ: во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар из Европы - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар из Европы
Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы для ослабления конкуренции, передает агентство... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:26
2023-11-29T00:26
2023-11-29T00:26
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывает реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы для ослабления конкуренции, передает агентство Блумберг. "Французские производители свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара с Украины реэкспортировался за пределы Европы во избежание нанесения ущерба местным производителям", - говорится в сообщении агентства. По информации CGB, украинский импорт сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн. По данным Еврокомиссии, эти показатели примерно в два раза больше аналогичных за предыдущий сезон. Французские свекловоды также требуют от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС, пишет Блумберг. При этом отмечается, что несмотря на рост импорта сахара с Украины, цены на этот продукт в Евросоюзе до сих остаются высокими на фоне его глобального дефицита.
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украина, европа, франция, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Европа, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар из Европы
Bloomberg: во Франции требуют реэкспортировать сахар с Украины за пределы Европы