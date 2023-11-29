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В Сочи пассажиров задержанных поездов довезут до аэропорта на автобусах
В Сочи пассажиров задержанных поездов довезут до аэропорта на автобусах - РИА Новости, 29.11.2023
В Сочи пассажиров задержанных поездов довезут до аэропорта на автобусах
РЖД организовали перевозки на автобусах до аэропорта Адлер пассажиров поездов, задержанных из-за последствий шторма на Черноморском побережье, сообщила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:08
2023-11-29T12:08
2023-11-29T12:08
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сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. РЖД организовали перевозки на автобусах до аэропорта Адлер пассажиров поездов, задержанных из-за последствий шторма на Черноморском побережье, сообщила компания. "Чтобы пассажиры поездов, задержанных на время восстановительных работ, могли успеть на свои рейсы из аэропорта Адлер, организовали для них перевозку автобусами. Всего так доставили более 600 человек", – сообщили РЖД в среду.Движение поездов на Черноморском побережье было нарушено после выходных из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. Днем в понедельник компания сообщила, что оно восстановлено и открыто по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае. Работы продолжаются.
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В Сочи пассажиров задержанных поездов довезут до аэропорта на автобусах
РЖД перевезут на автобусах до аэропорта Сочи пассажиров задержанных поездов