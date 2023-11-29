https://ria.ru/20231129/rybaki-1912687268.html
В Пермском крае утонули два рыбака
В Пермском крае утонули два рыбака - РИА Новости, 29.11.2023
В Пермском крае утонули два рыбака
Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:34
2023-11-29T16:34
2023-11-29T16:34
происшествия
пермский край
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 29 ноя — РИА Новости. Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. Инцидент произошел в Ильинском районе: у полыньи на реке Кама нашли личные вещи рыбаков, а их самих не было. На место выехали спасатели: в итоге тело одного пропавшего обнаружили на острове Туренец, второго — в воде. "Тела погибших преданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в релизе. Как передает региональное управление СК РФ, мужчины провалились под лед в районе села Слудка в минувшие выходные, о чем доложил очевидец, рыбачивший вместе с ними. Во вторник на месте начали работать водолазы, которые и обнаружили тела. В Пермском крае наблюдается потепление, температура воздуха в Перми сегодня - минус 2 градуса по Цельсию. Краевой главк МЧС накануне предупреждал, что выходить на формирующийся лед опасно. На тот момент с начала ледостава на водоемах региона утонули семь человек.
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происшествия, пермский край, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае утонули два рыбака
В Ильинском районе в Пермском крае утонули два рыбака