https://ria.ru/20231129/rybaki-1912687268.html

В Пермском крае утонули два рыбака

В Пермском крае утонули два рыбака - РИА Новости, 29.11.2023

В Пермском крае утонули два рыбака

Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:34

2023-11-29T16:34

2023-11-29T16:34

происшествия

пермский край

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 29 ноя — РИА Новости. Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. Инцидент произошел в Ильинском районе: у полыньи на реке Кама нашли личные вещи рыбаков, а их самих не было. На место выехали спасатели: в итоге тело одного пропавшего обнаружили на острове Туренец, второго — в воде. "Тела погибших преданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в релизе. Как передает региональное управление СК РФ, мужчины провалились под лед в районе села Слудка в минувшие выходные, о чем доложил очевидец, рыбачивший вместе с ними. Во вторник на месте начали работать водолазы, которые и обнаружили тела. В Пермском крае наблюдается потепление, температура воздуха в Перми сегодня - минус 2 градуса по Цельсию. Краевой главк МЧС накануне предупреждал, что выходить на формирующийся лед опасно. На тот момент с начала ледостава на водоемах региона утонули семь человек.

https://ria.ru/20231105/abkhaziya-1907532737.html

пермский край

россия

пермь

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происшествия, пермский край, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)