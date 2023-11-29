Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае утонули два рыбака - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rybaki-1912687268.html
В Пермском крае утонули два рыбака
В Пермском крае утонули два рыбака - РИА Новости, 29.11.2023
В Пермском крае утонули два рыбака
Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:34
2023-11-29T16:34
происшествия
пермский край
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЕРМЬ, 29 ноя — РИА Новости. Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду. Инцидент произошел в Ильинском районе: у полыньи на реке Кама нашли личные вещи рыбаков, а их самих не было. На место выехали спасатели: в итоге тело одного пропавшего обнаружили на острове Туренец, второго — в воде. "Тела погибших преданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в релизе. Как передает региональное управление СК РФ, мужчины провалились под лед в районе села Слудка в минувшие выходные, о чем доложил очевидец, рыбачивший вместе с ними. Во вторник на месте начали работать водолазы, которые и обнаружили тела. В Пермском крае наблюдается потепление, температура воздуха в Перми сегодня - минус 2 градуса по Цельсию. Краевой главк МЧС накануне предупреждал, что выходить на формирующийся лед опасно. На тот момент с начала ледостава на водоемах региона утонули семь человек.
https://ria.ru/20231105/abkhaziya-1907532737.html
пермский край
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае утонули два рыбака

В Ильинском районе в Пермском крае утонули два рыбака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 ноя — РИА Новости. Двое рыбаков утонули в Пермском крае, сообщает региональное министерство территориальной безопасности в среду.
Инцидент произошел в Ильинском районе: у полыньи на реке Кама нашли личные вещи рыбаков, а их самих не было. На место выехали спасатели: в итоге тело одного пропавшего обнаружили на острове Туренец, второго — в воде.
"Тела погибших преданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются", — говорится в релизе.
Как передает региональное управление СК РФ, мужчины провалились под лед в районе села Слудка в минувшие выходные, о чем доложил очевидец, рыбачивший вместе с ними. Во вторник на месте начали работать водолазы, которые и обнаружили тела.
В Пермском крае наблюдается потепление, температура воздуха в Перми сегодня - минус 2 градуса по Цельсию. Краевой главк МЧС накануне предупреждал, что выходить на формирующийся лед опасно. На тот момент с начала ледостава на водоемах региона утонули семь человек.
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В Абхазии утонул житель Татарстана
5 ноября, 07:23
 
ПроисшествияПермский крайРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала