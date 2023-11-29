https://ria.ru/20231129/rubezhnoe-1912530454.html

Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана

Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана - РИА Новости, 29.11.2023

Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана

Украинские войска ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:08

2023-11-29T07:08

2023-11-29T07:08

специальная военная операция на украине

рубежное

лисичанск

луганская народная республика

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного. "Последние разрушения - HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью", - сказал Варакин. По его словам, в Рубежном, как и в Лисичанске, очень много повреждений, там тоже периодически стреляют, периодически есть "прилеты". Варакин добавил, что трудно говорить о полной безопасности городов вблизи линии соприкосновения. "У них сейчас есть оружие, которое и на 150 километров стреляет. Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах", - отметил он.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912527994.html

рубежное

лисичанск

луганская народная республика

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рубежное, лисичанск, луганская народная республика