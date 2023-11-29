Рейтинг@Mail.ru
Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rubezhnoe-1912530454.html
Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана
Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана - РИА Новости, 29.11.2023
Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана
Украинские войска ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:08
2023-11-29T07:08
специальная военная операция на украине
рубежное
лисичанск
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного. "Последние разрушения - HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью", - сказал Варакин. По его словам, в Рубежном, как и в Лисичанске, очень много повреждений, там тоже периодически стреляют, периодически есть "прилеты". Варакин добавил, что трудно говорить о полной безопасности городов вблизи линии соприкосновения. "У них сейчас есть оружие, которое и на 150 километров стреляет. Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах", - отметил он.
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912527994.html
рубежное
лисичанск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:159:2394:1955_1920x0_80_0_0_00f86ab0f1aa1dee877dba4f974f0b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубежное, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Автовокзал в Рубежном полностью разрушен, сообщил вице-премьер Татарстана

Вице-премьер Татарстана Варакин: удары HIMARS разрушили автовокзал в Рубежном

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударами из реактивных систем залпового огня HIMARS полностью разрушили автовокзал в городе Рубежное в ЛНР, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению Лисичанска и Рубежного.
«
"Последние разрушения - HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью", - сказал Варакин.
По его словам, в Рубежном, как и в Лисичанске, очень много повреждений, там тоже периодически стреляют, периодически есть "прилеты".
Варакин добавил, что трудно говорить о полной безопасности городов вблизи линии соприкосновения. "У них сейчас есть оружие, которое и на 150 километров стреляет. Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140-150 километрах", - отметил он.
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вице-премьер Татарстана заявил о частых обстрелах подшефного Лисичанска
06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРубежноеЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала