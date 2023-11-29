https://ria.ru/20231129/rf-1912595196.html

Финляндия направила России ноту о закрытии последнего КПП, заявила Захарова

Финляндия направила России ноту о закрытии последнего КПП, заявила Захарова - РИА Новости, 29.11.2023

Финляндия направила России ноту о закрытии последнего КПП, заявила Захарова

Москва 29 ноября получила ноту от посольства Финляндии в России о решении Хельсинки закрыть самый северный пункт пропуска, ограничения будут действовать до 14... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:10

2023-11-29T12:10

2023-11-29T12:10

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва 29 ноября получила ноту от посольства Финляндии в России о решении Хельсинки закрыть самый северный пункт пропуска, ограничения будут действовать до 14 декабря, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, она уведомляют российскую сторону о решении финский властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска "Райа-Йоосеппи", таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе. Также сообщается, что введенные ограничения будут действовать до 14 декабря", - сказала Захарова на брифинге. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231129/vstrechi-1912592677.html

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в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, дмитрий песков, александр грушко