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Никишина: экспорт - драйвер для внутреннего саморазвития России - РИА Новости, 29.11.2023
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17:08 29.11.2023 (обновлено: 17:30 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/rets-1912698763.html
Никишина: экспорт - драйвер для внутреннего саморазвития России
Никишина: экспорт - драйвер для внутреннего саморазвития России - РИА Новости, 29.11.2023
Никишина: экспорт - драйвер для внутреннего саморазвития России
Экспортная повестка всегда была в фокусе многих российских производителей, и в последнее время важность экспорта для экономики России переосмысливается, заявила РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:08
2023-11-29T17:30
экономика
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспортная повестка всегда была в фокусе многих российских производителей, и в последнее время важность экспорта для экономики России переосмысливается, заявила в среду на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Мы видим, как происходит переосмысление важности экспорта на уровне отдельных предприятий, регионов и всей страны. Компании, занимающиеся экспортом, обеспечивают занятость населения, поддержание валютного курса, постоянно работают над повышением своей конкурентоспособности. Экспорт - это драйвер для внутреннего саморазвития", - сказала Никишина.Она напомнила, что "Российский экспортный центр готов оказать необходимую поддержку бизнесу на любом этапе, чтобы позволить российской промышленности занять заслуженное место на внешних рынках".Никишина подчеркнула, что за время проведения форум-выставка "Российский промышленник" зарекомендовала себя как эффективный инструмент создания бизнес-контактов и выстраивания прочных торгово-экономических связей с зарубежными партнерами.
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экономика, россия, вероника никишина
Экономика, Россия, Вероника Никишина

Никишина: экспорт - драйвер для внутреннего саморазвития России

© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экспортная повестка всегда была в фокусе многих российских производителей, и в последнее время важность экспорта для экономики России переосмысливается, заявила в среду на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Мы видим, как происходит переосмысление важности экспорта на уровне отдельных предприятий, регионов и всей страны. Компании, занимающиеся экспортом, обеспечивают занятость населения, поддержание валютного курса, постоянно работают над повышением своей конкурентоспособности. Экспорт - это драйвер для внутреннего саморазвития", - сказала Никишина.
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Она напомнила, что "Российский экспортный центр готов оказать необходимую поддержку бизнесу на любом этапе, чтобы позволить российской промышленности занять заслуженное место на внешних рынках".
Никишина подчеркнула, что за время проведения форум-выставка "Российский промышленник" зарекомендовала себя как эффективный инструмент создания бизнес-контактов и выстраивания прочных торгово-экономических связей с зарубежными партнерами.
 
ЭкономикаРоссияВероника Никишина
 
 
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