https://ria.ru/20231129/resursy-1912759177.html

Путин пообещал ускорить работу по принятию проекта по коллекции биоресурсов

Путин пообещал ускорить работу по принятию проекта по коллекции биоресурсов - РИА Новости, 29.11.2023

Путин пообещал ускорить работу по принятию проекта по коллекции биоресурсов

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь ускорить работу по принятию законопроекта по коллекции биоресурсов. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:42

2023-11-29T20:42

2023-11-29T20:42

россия

владимир путин

курчатовский институт

наука

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СИРИУС, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь ускорить работу по принятию законопроекта по коллекции биоресурсов. Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых Юлия Дьякова, первый заместитель директора по науке Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", обратилась к президенту с просьбой дать поручение ускорить принятие закона о биоресурсных центрах, который на текущий момент "буксует". По ее словам, каждый день простоя грозит тем, что часть коллекций может быть утрачена. "Хорошо... По закону я с вами полностью согласен... Вы правы, тянуть нельзя", — сказал Путин. По его словам, такие законы должны быть качественно проработаны. Он также поблагодарил всех, кто занимается созданием коллекций и центров биоресурсов. Также Дьякова попросила помочь с развитием микробиологической промышленности, для чего предложила объединить разрозненные институции под руководством Курчатовского института. В свою очередь, Путин отметил, что не получится сделать Курчатовский институт "головной организацией по экспертизе всего". "С президентом будем разговаривать - академии наук, с Геннадием Яковлевичем (Красниковым), будем обязательно, обговорим это",- сказал Путин.

https://ria.ru/20231129/putin-1912757446.html

https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html

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россия, владимир путин, курчатовский институт, наука