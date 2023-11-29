https://ria.ru/20231129/renovatsiya-1912584779.html
Бочкарев рассказал о переселении москвичей по программе реновации
Бочкарев рассказал о переселении москвичей по программе реновации - РИА Новости, 29.11.2023
Бочкарев рассказал о переселении москвичей по программе реновации
В Москве с начала 2023 года в новые дома по программе реновации начали переезжать жители 248 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:39
2023-11-29T11:39
2023-11-29T11:39
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве с начала 2023 года в новые дома по программе реновации начали переезжать жители 248 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Около 36 тысяч жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году. Они переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра добавил, что программа реновации реализуется по принципу волнового переселения. На месте расселенных и снесенных старых домов уже сейчас строят 108 зданий. При этом с начала года расселили 186 домов, что больше результата 2022 года, говорится в сообщении. "За все время реализации программы реновации началось переселение более 142,7 тысячи москвичей, которые получили письма с предложениями равнозначных квартир. Большая часть из них уже стала правообладателями нового жилья", - отмечается в нем. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20231129/bochkarev-1912567175.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Москве с начала 2023 года в новые дома по программе реновации начали переезжать жители 248 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Около 36 тысяч жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году. Они переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: в новой Москве сдали пять образовательных комплексов
Заммэра добавил, что программа реновации реализуется по принципу волнового переселения. На месте расселенных и снесенных старых домов уже сейчас строят 108 зданий.
При этом с начала года расселили 186 домов, что больше результата 2022 года, говорится в сообщении.
"За все время реализации программы реновации
началось переселение более 142,7 тысячи москвичей, которые получили письма с предложениями равнозначных квартир. Большая часть из них уже стала правообладателями нового жилья", - отмечается в нем.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.