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Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/remont-1912659233.html
Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023
Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:22
2023-11-29T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
серпухов
алексей гержик
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы завершены на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах. "Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осетр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на семи мостах", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. В Истре капитально был отремонтирован пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове работы проведены на путепроводе через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминске на улице Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.
https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912602312.html
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московская область (подмосковье), истра, серпухов, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Серпухов, Алексей Гержик

Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье
Рабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы завершены на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах.
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"Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осетр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на семи мостах", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба.
В Истре капитально был отремонтирован пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове работы проведены на путепроводе через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминске на улице Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраСерпуховАлексей Гержик
 
 
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