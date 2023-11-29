https://ria.ru/20231129/remont-1912659233.html

Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2023

Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:22

2023-11-29T15:22

2023-11-29T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

серпухов

алексей гержик

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы завершены на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах. "Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осетр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на семи мостах", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. В Истре капитально был отремонтирован пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове работы проведены на путепроводе через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминске на улице Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.

https://ria.ru/20231129/podmoskove-1912602312.html

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, серпухов, алексей гержик