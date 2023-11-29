Шесть мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье
Рабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт шести мостовых сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы завершены на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах.
"Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через реку Осетр в Серебряных Прудах и через реку Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на семи мостах", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба.
В Истре капитально был отремонтирован пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове работы проведены на путепроводе через железнодорожные пути на улице Пушкина, в Наро-Фоминске на улице Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.