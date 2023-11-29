https://ria.ru/20231129/reformy-1912655178.html

В НАТО будут регулярно оценивать реализацию реформ на Украине

В НАТО будут регулярно оценивать реализацию реформ на Украине - РИА Новости, 29.11.2023

В НАТО будут регулярно оценивать реализацию реформ на Украине

Главы МИД стран НАТО будут проводить регулярную оценку реализации реформ, которые проводит Украина в рамках утвержденной на заседании Совета НАТО-Украина в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:53

2023-11-29T14:53

2023-11-29T14:53

в мире

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО будут проводить регулярную оценку реализации реформ, которые проводит Украина в рамках утвержденной на заседании Совета НАТО-Украина в среду адаптированной годовой программы, говорится в заявлении по итогам заседания. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств. "Украина подтвердила свою приверженность продолжению демократических реформ. Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по проведению приоритетных реформ. Совет НАТО-Украина приветствует представление Украиной адаптированной годовой национальной программы на 2024 год, ожидает ее реализации. Министры иностранных дел НАТО будут проводить регулярную оценку прогресса в реализации адаптированной национальной программы", - указывается в заявлении Совета. Союзники также обещали "поддержку Украины в осуществлении этих реформ на пути к будущему членству в НАТО".

https://ria.ru/20231128/nato-1912264240.html

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911518732.html

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в мире, украина, нато