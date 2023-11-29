В НАТО будут регулярно оценивать реализацию реформ на Украине
Главы МИД стран НАТО будут регулярно оценивать реализацию реформ на Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО будут проводить регулярную оценку реализации реформ, которые проводит Украина в рамках утвержденной на заседании Совета НАТО-Украина в среду адаптированной годовой программы, говорится в заявлении по итогам заседания.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации Украине по проведению реформ. Эти решения предусматривают сотрудничество с Киевом по энергетической безопасности, инновациям и оперативной совместимости, а также реформы на Украине, включая борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств.
"Украина подтвердила свою приверженность продолжению демократических реформ. Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по проведению приоритетных реформ. Совет НАТО-Украина приветствует представление Украиной адаптированной годовой национальной программы на 2024 год, ожидает ее реализации. Министры иностранных дел НАТО будут проводить регулярную оценку прогресса в реализации адаптированной национальной программы", - указывается в заявлении Совета.
Союзники также обещали "поддержку Украины в осуществлении этих реформ на пути к будущему членству в НАТО".