https://ria.ru/20231129/razlivayki-1912720155.html

Нижегородские законодатели помогут навести порядок в работе "разливаек"

Нижегородские законодатели помогут навести порядок в работе "разливаек" - РИА Новости, 29.11.2023

Нижегородские законодатели помогут навести порядок в работе "разливаек"

Предложения нижегородских законодателей о введении ограничений на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:13

2023-11-29T18:13

2023-11-29T18:23

нижегородская область

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Предложения нижегородских законодателей о введении ограничений на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, помогут навести порядок в работе "разливаек", заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Совет законодательного собрания Нижегородской области 29 ноября поддержал проект изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Документ, инициированный группой депутатов Госдумы РФ, был направлен в регионы России для рассмотрения в приоритетном порядке в кратчайшие сроки. Острая проблема, связанная с работой организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически круглосуточно торгуют алкогольной продукцией, существует во многих регионах России. Это приводит к нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время, в том числе во дворах многоквартирных домов. "Депутаты законодательного собрания Нижегородской области активно занимаются этой темой. Нам поступают обращения жителей, пожалуй, их не меньше, чем по вопросам ЖКХ. Мы проводили выездные рейды, чтобы на месте изучить ситуацию. Сегодня мы видим, что в решении проблемы появился прогресс. Радует, что в основу проекта федерального закона легли предложения нижегородского регионального парламента, подготовленные комитетом по экономике", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он отметил, что нижегородские законодатели инициативно продвигали свои поправки, направляли их на федеральный уровень и от регионального парламента, и от Ассоциации законодателей ПФО, участвовали в заседании рабочей группы при профильном комитете Госдумы. "Нас поддержала большая группа депутатов Госдумы, в которую вошли представители многих комитетов Госдумы, в поддержку изменений в этой сфере высказываются и другие регионы. Слава Богу, что нас услышали. Все понимают: необходимо навести порядок, чтобы такие заведения перестали отравлять людям жизнь", - отметил Люлин. Проектом федерального закона предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Регионы получат право разрешить продажу пива и пивных напитков, сидра и медовухи при оказании услуг общепита только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Кроме того, проектом федерального закона предусмотрено введение запрета на наименование алкоголя, вводящее в заблуждение. "Важно не допустить повторения таких ситуаций как массовое отравление людей суррогатной алкогольной продукцией "Мистер Сидр". Законопроектом предлагается запретить использование в наименовании алкоголя информации о его свойствах, которая может ввести в заблуждение потребителей. Также предложено запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и техрегламентов, производство пивных напитков из закупленного пива", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального парламента Игоря Норенкова. После того как все регионы выразят свое мнение, проект федерального закона рассмотрит Госдума. "Надеюсь, что документ будет принят в самое ближайшее время. Я уже дал поручение подготовить возможные предложения по корректировке наших региональных законов. В первую очередь они должны касаться регулирования времени работы таких заведений – никакой ночной торговли в Нижегородской области быть не должно, максимум до 21-22 часов. Думаю, многие "разливайки" тогда просто закроются, потому что станут нерентабельны. Спиртные напитки в это же время можно будет приобрести в любом магазине. В следующем году после принятия соответствующего федерального закона мы, наконец, сможем навести в этой сфере порядок", - заключил Люлин.

https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html

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