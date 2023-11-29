https://ria.ru/20231129/rada-1912674209.html
Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist
Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist - РИА Новости, 29.11.2023
Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist
Критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного депутат парламента Украины Марьяна Безуглая упрекнула его за статью в издании Economist, которую, по ее мнению, он... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:49
2023-11-29T15:49
2023-11-29T15:49
в мире
украина
россия
валерий залужный
федор вениславский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного депутат парламента Украины Марьяна Безуглая упрекнула его за статью в издании Economist, которую, по ее мнению, он опубликовал в погоне за рейтингом. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в статье для Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва" на фронте, "скорее всего, не будет". Он также писал, что возможности по подготовке резервов на Украине ограничены, а в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от воинской обязанности. "И что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски - молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В своем посте она адресовала Залужному ряд вопросов: в частности, почему самым боеспособным бригадам не дают новую технику и по какой причине "человека без подготовки могут отправить на штурм". "Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist
Депутат Рады Безуглая раскритиковала Залужного из-за его статьи в Economist
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного депутат парламента Украины Марьяна Безуглая упрекнула его за статью в издании Economist, которую, по ее мнению, он опубликовал в погоне за рейтингом.
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в статье для Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва" на фронте, "скорее всего, не будет". Он также писал, что возможности по подготовке резервов на Украине ограничены, а в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от воинской обязанности.
«
"И что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски - молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В своем посте она адресовала Залужному ряд вопросов: в частности, почему самым боеспособным бригадам не дают новую технику и по какой причине "человека без подготовки могут отправить на штурм". "Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В партии Зеленского нецензурно намекнули на бездарность Залужного