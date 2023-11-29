https://ria.ru/20231129/rada-1912674209.html

Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist

Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist - РИА Новости, 29.11.2023

Депутат Рады раскритиковала Залужного из-за статьи в издании Economist

Критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного депутат парламента Украины Марьяна Безуглая упрекнула его за статью в издании Economist, которую, по ее мнению, он... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:49

2023-11-29T15:49

2023-11-29T15:49

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россия

валерий залужный

федор вениславский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного депутат парламента Украины Марьяна Безуглая упрекнула его за статью в издании Economist, которую, по ее мнению, он опубликовал в погоне за рейтингом. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в статье для Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва" на фронте, "скорее всего, не будет". Он также писал, что возможности по подготовке резервов на Украине ограничены, а в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от воинской обязанности. "И что у вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в Economist? Сколько их уже? Это по-генеральски - молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо? Не мне, украинцам. Хоть в какой-то предметной коммуникации", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В своем посте она адресовала Залужному ряд вопросов: в частности, почему самым боеспособным бригадам не дают новую технику и по какой причине "человека без подготовки могут отправить на штурм". "Это всё Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Стоит ли это еще одной статьи в Economist? Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если вас волнуют рейтинги, то наши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231127/namek-1912015012.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, федор вениславский, вооруженные силы украины