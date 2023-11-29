https://ria.ru/20231129/rada-1912516504.html

Времена прошли. В партии Зеленского неожиданно обратились к украинцам

Времена прошли. В партии Зеленского неожиданно обратились к украинцам - РИА Новости, 29.11.2023

Времена прошли. В партии Зеленского неожиданно обратились к украинцам

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ранее потребовавшая отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовала пост в соцсетях, в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T01:51

2023-11-29T01:51

2023-11-29T01:51

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ранее потребовавшая отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовала пост в соцсетях, в котором извинилась за то, что "разбила розовые очки"."Смотрите, нет ни пчеловода, ни гетмана, ни генерала. Времена отцов нации прошли. Никто не отведет за ручку к победе. Только сами. Меняйся, или проиграй. Бедные, жалею, что разбила ваши патерналистские розовые очки. Страх пройдет", - написала депутат, занимающая должность заместителя главы комитета Рады по нацбезопасности и обороне.Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за за провал контрнаступления и за то, что не имеют плана продолжения боевых действий. По ее словам, "такое руководство должно уйти". После этого представитель Владимира Зеленского в Раде заявил, что ее пребывание в комитете парламента по обороне представляет угрозу национальной безопасности Украины.Ряд украинских и западных СМИ ранее писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231127/rada-1912216124.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины