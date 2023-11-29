https://ria.ru/20231129/putin-1912768244.html

Путин пообещал обсудить создание наземных спутниковых станций

Путин пообещал обсудить создание наземных спутниковых станций - РИА Новости, 29.11.2023

Путин пообещал обсудить создание наземных спутниковых станций

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Роскосмоса Юрием Борисовым вопрос расширения сети наземных станций для приема данных с запущенных... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:49

2023-11-29T21:49

2023-11-29T21:49

россия

владимир путин

роскосмос

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СИРИУС (Краснодарский край), 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Роскосмоса Юрием Борисовым вопрос расширения сети наземных станций для приема данных с запущенных школьниками наноспутников. Один из участников встречи рассказал президенту о программе запуска школьных наноспутников, отметив, что у проекта есть потенциал развиваться, но есть задача приема данных с запущенных спутников, для чего существует сеть наземных станций, которую нужно расширять. "Очень важное, перспективное направление, мы будем развивать дальше, поддерживать, я обязательно с руководством Роскосмоса поговорю, ну и, конечно, если ребята участвуют в деятельности по выведению, возможность работать над аппаратами, которые в космосе оказываются, конечно, нужно создавать наземные станции", - сказал Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231129/putin-1912759342.html

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россия, владимир путин, роскосмос