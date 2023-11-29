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Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга - РИА Новости, 29.11.2023
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21:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html
Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга
Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга - РИА Новости, 29.11.2023
Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга
Президент России Владимир Путин пообещал начальнику научно-водолазной группы проработать его предложение о возможности внедрения научного дайвинга и погружениях РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:19
2023-11-29T21:19
россия
владимир путин
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал начальнику научно-водолазной группы проработать его предложение о возможности внедрения научного дайвинга и погружениях студентов-профильников. На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых морской биолог, начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов сообщил президенту, что в России нет научного дайвинга и нет схемы, по которой учёные могли бы официально погружаться в рабочее время не будучи водолазами. Он отметил также, что хочется, чтобы учёные могли работать со студентами, обучающимися на морских биологов, чтобы они могли погружаться и изучать подводный мир. "Обязательно подумаем. Мне очень нравится то, что вы сказали, я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности ваших исследований. Это действительно океан возможностей в океане. Так что изложите, пожалуйста, как вы это видите, я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдём решение", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что с большим интересом слушал, о чем рассказывал биолог и назвал его счастливым человеком. Также Путин отметил, что важно обеспечить при таких погружениях безопасность. "А вам желаю удачи, будьте аккуратней там с акулами", - заключил президент.
https://ria.ru/20231129/putin-1912759342.html
https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга

Путин пообещал морскому биологу Семёнову помочь с внедрением научного дайвинга

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал начальнику научно-водолазной группы проработать его предложение о возможности внедрения научного дайвинга и погружениях студентов-профильников.
На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых морской биолог, начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов сообщил президенту, что в России нет научного дайвинга и нет схемы, по которой учёные могли бы официально погружаться в рабочее время не будучи водолазами. Он отметил также, что хочется, чтобы учёные могли работать со студентами, обучающимися на морских биологов, чтобы они могли погружаться и изучать подводный мир.
Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых
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"Обязательно подумаем. Мне очень нравится то, что вы сказали, я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности ваших исследований. Это действительно океан возможностей в океане. Так что изложите, пожалуйста, как вы это видите, я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдём решение", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что с большим интересом слушал, о чем рассказывал биолог и назвал его счастливым человеком. Также Путин отметил, что важно обеспечить при таких погружениях безопасность.
"А вам желаю удачи, будьте аккуратней там с акулами", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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