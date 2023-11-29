https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html

Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга

Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга - РИА Новости, 29.11.2023

Путин пообещал морскому биологу помочь с внедрением научного дайвинга

Президент России Владимир Путин пообещал начальнику научно-водолазной группы проработать его предложение о возможности внедрения научного дайвинга и погружениях РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T21:19

2023-11-29T21:19

2023-11-29T21:19

россия

владимир путин

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал начальнику научно-водолазной группы проработать его предложение о возможности внедрения научного дайвинга и погружениях студентов-профильников. На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых морской биолог, начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов сообщил президенту, что в России нет научного дайвинга и нет схемы, по которой учёные могли бы официально погружаться в рабочее время не будучи водолазами. Он отметил также, что хочется, чтобы учёные могли работать со студентами, обучающимися на морских биологов, чтобы они могли погружаться и изучать подводный мир. "Обязательно подумаем. Мне очень нравится то, что вы сказали, я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности ваших исследований. Это действительно океан возможностей в океане. Так что изложите, пожалуйста, как вы это видите, я обещаю, что я отдам это в проработку в правительство, в администрацию. Коллеги подумают, мы найдём решение", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что с большим интересом слушал, о чем рассказывал биолог и назвал его счастливым человеком. Также Путин отметил, что важно обеспечить при таких погружениях безопасность. "А вам желаю удачи, будьте аккуратней там с акулами", - заключил президент.

https://ria.ru/20231129/putin-1912759342.html

https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html

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россия, владимир путин