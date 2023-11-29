https://ria.ru/20231129/putin-1912758150.html

Путин похвалил "Сибур" и пообещал поговорить об испытаниях разработок

Путин похвалил "Сибур" и пообещал поговорить об испытаниях разработок - РИА Новости, 29.11.2023

Путин похвалил "Сибур" и пообещал поговорить об испытаниях разработок

Президент России Владимир Путин похвалил газохимическую компанию "Сибур", отметив, что она быстро и интересно развивается, а также пообещал поговорить о... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:33

2023-11-29T20:33

2023-11-29T22:24

владимир путин

общество

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил газохимическую компанию "Сибур", отметив, что она быстро и интересно развивается, а также пообещал поговорить о создании пилотной инфраструктуры для испытания наукоемких разработок в отечественных компаниях.Путин в среду посетил "Сириус", где провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых.Одна из участниц встречи, сотрудник Института катализа Сибирского отделения РАН, сообщила, что принимает участие в одном из пилотных проектов по разработке катализаторов полимеризации этилена и пропилена. По ее словам, научные идеи и разработки института можно было бы применить на отечественных компаниях, в том числе на предприятиях "Сибур". Но для масштабирования эксперимента и применения его в отечественных компаниях необходима пилотная инфраструктура."Во-первых, у вас очень хороший партнер, компания "Сибур", это высокотехнологичная компания, они очень быстро и интересно развиваются... Я полностью разделяю вашу позицию, но в данном конкретном случае надо, конечно, договариваться с "Сибуром", понять, что им нужно от государства, как их надо поддержать, а так, в целом, по большому счету, все, что вы делаете, они без этого не смогут функционировать просто. Поэтому, это задача прежде всего компании "Сибур". Но если им нужно будет что-то от государства, от правительства, мы, конечно, постараемся это сделать", - сказал Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.Еще один участник встречи сообщил Путину, что уязвимым местом является оборудование, при этом в академической среде, например, в вузах, есть неиспользуемое промышленное оборудование, некоторые вузы готовы передать его, но не существует механизмов для такой передачи.Президент, отвечая на предложение, попросил сказать конкретно, "от кого и что вы хотите забрать", а также сформулировать то, как ученый видит саму идею."Первое: вы скажите конкретно, от кого и что вы хотите забрать... Вы напишите мне. А второе: вы все-таки сформулируйте, как вы видите саму идею. Вы в начале сказали, что нужно разработать механизм передачи от тех, кто не использует, тем, кому это нужно. Но это же их собственность. В конце вы поправились, сказали, гранты на приобретение... Саму идею оформите... Идея абсолютно правильная, сто процентов, поддерживаем, надо только выработать механизм, если вам что-то нужно, а у кого-то стоит, не используется, конечно, нужно это сделать", - добавил президент."Надо найти только, чтобы это не цап-царап, а цивилизованно... И конкретно, что вам нужно, у кого лежит", - заключил Путин.В сентябре 2022 года генеральный директор компании "Сибур" Михаил Карисалов сообщал, что порядка 700 европейских компаний отказались от работы с "Сибуром" в режиме самосанкций. По его словам, эти компании поставляли важнейшие катализаторы, запчасти, технологии, лицензии.

https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html

https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912740476.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html

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владимир путин, общество