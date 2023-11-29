https://ria.ru/20231129/putin-1912751847.html
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий - РИА Новости, 29.11.2023
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий
Необходимо и дальше стимулировать глав регионов развивать учреждения, связанные с научной деятельностью и образованием в широком смысле этого слова, заявил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:00
2023-11-29T20:00
2023-11-29T20:09
общество
россия
владимир путин
алексей дюмин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо и дальше стимулировать глав регионов развивать учреждения, связанные с научной деятельностью и образованием в широком смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. "Мы и дальше будем стимулировать всячески руководителей регионов заниматься непосредственно теми учреждениями, которые занимаются наукой, образованием в самом широком смысле этого слова", - отметил Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых в Сириусе. Так, в ходе встречи президент узнал, что 8 февраля 2022 года лаборатория биологически активных соединений и биокомпозитов была открыта лично губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на базе научно-исследовательского центра "БиоХимТех", и отметил, что "когда руководители регионов подключаются к работе подобного рода, многие вещи действительно двигаются быстрее, чем в обычном режиме".
https://ria.ru/20231129/putin-1912740476.html
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общество, россия, владимир путин, алексей дюмин
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий
Путин призвал побудить глав регионов развивать научные и учебные учреждения