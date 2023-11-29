https://ria.ru/20231129/putin-1912610839.html
Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными
Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными - РИА Новости, 29.11.2023
Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:36
2023-11-29T12:36
2023-11-29T12:40
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Фактически целый день будет посвящен науке и особенно молодым ученым. Президент посетит "Сириус", где проходит третий Конгресс молодых ученых - очень примечательное и важное мероприятие. Традиционно Путин общается с молодыми учеными в дни Конгрессов, сделает он и на этот раз это же", - сказал Песков журналистам.С молодыми учеными ожидается "свободный разговор", отметил представитель Кремля, отдельно глава государства посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике, где ему продемонстрируют разработки, созданные совместно с "Росатомом". В графике президента также значится посещение выставки, где будет представлена отечественная продукция для научных лабораторных исследований.Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.
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владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дмитрий Песков
Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными
Песков: Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Фактически целый день будет посвящен науке и особенно молодым ученым. Президент посетит "Сириус", где проходит третий Конгресс молодых ученых - очень примечательное и важное мероприятие. Традиционно Путин общается с молодыми учеными в дни Конгрессов, сделает он и на этот раз это же", - сказал Песков журналистам.
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С молодыми учеными ожидается "свободный разговор", отметил представитель Кремля, отдельно глава государства посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике, где ему продемонстрируют разработки, созданные совместно с "Росатомом
". В графике президента также значится посещение выставки, где будет представлена отечественная продукция для научных лабораторных исследований.
Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.