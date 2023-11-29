https://ria.ru/20231129/putin-1912610839.html

Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными

Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными - РИА Новости, 29.11.2023

Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:36

2023-11-29T12:36

2023-11-29T12:40

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в "Сириусе" с молодыми учеными, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Фактически целый день будет посвящен науке и особенно молодым ученым. Президент посетит "Сириус", где проходит третий Конгресс молодых ученых - очень примечательное и важное мероприятие. Традиционно Путин общается с молодыми учеными в дни Конгрессов, сделает он и на этот раз это же", - сказал Песков журналистам.С молодыми учеными ожидается "свободный разговор", отметил представитель Кремля, отдельно глава государства посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике, где ему продемонстрируют разработки, созданные совместно с "Росатомом". В графике президента также значится посещение выставки, где будет представлена отечественная продукция для научных лабораторных исследований.Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

https://ria.ru/20231004/podderzhka-1900556021.html

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владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков