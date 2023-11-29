Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что помощь Украине в борьбе с президентом России Владимиром Путиным имеет экзистенциальную важность для Европы.
"Надо же быть таким продажным! Он и Макрон просто следуют линии США против интересов Европы. Очнитесь, Украина давно проиграла!" — написал один из комментаторов.
"Надо же быть таким продажным! Он и Макрон просто следуют линии США против интересов Европы. Очнитесь, Украина давно проиграла!" — написал один из комментаторов.
"Каким образом это имеет экзистенциальное значение для Европы? Или это потому, что главам европейских государств трудно принять свой будущий статус "просчитавшихся и проигравших"? Им всегда трудно взять на себя ответственность за ошибки, которые они совершают из-за своего политического выбора", — отметил другой.
"Просто слов нет. Такие заявление делает канцлер Германии, чья страна имеет экономические проблемы из-за подрывов "Северных потоков", — поддержал третий.
"Украина разрушила немецкую экономику, а Шольц ссылается на экзистенциальную важность?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Лучше бы он выступал за прекращение конфликта", — заключили читатели.
Ранее, выступая перед немецкими депутатами, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пополнить бюджет страны из спецфондов для продолжения помощи Украине.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Просто слов нет. Такие заявление делает канцлер Германии, чья страна имеет экономические проблемы из-за подрывов "Северных потоков", — поддержал третий.
"Украина разрушила немецкую экономику, а Шольц ссылается на экзистенциальную важность?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Лучше бы он выступал за прекращение конфликта", — заключили читатели.
Ранее, выступая перед немецкими депутатами, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пополнить бюджет страны из спецфондов для продолжения помощи Украине.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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