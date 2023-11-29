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Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 29.11.2023 (обновлено: 11:10 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/putin-1912574742.html
Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине - РИА Новости, 29.11.2023
Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
"Надо же быть таким продажным! Он и Макрон просто следуют линии США против интересов Европы. Очнитесь, Украина давно проиграла!" — написал один из... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
владимир путин
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что помощь Украине в борьбе с президентом России Владимиром Путиным имеет экзистенциальную важность для Европы. "Надо же быть таким продажным! Он и Макрон просто следуют линии США против интересов Европы. Очнитесь, Украина давно проиграла!" — написал один из комментаторов. "Каким образом это имеет экзистенциальное значение для Европы? Или это потому, что главам европейских государств трудно принять свой будущий статус "просчитавшихся и проигравших"? Им всегда трудно взять на себя ответственность за ошибки, которые они совершают из-за своего политического выбора", — отметил другой. "Просто слов нет. Такие заявление делает канцлер Германии, чья страна имеет экономические проблемы из-за подрывов "Северных потоков", — поддержал третий. "Украина разрушила немецкую экономику, а Шольц ссылается на экзистенциальную важность?" — поинтересовался еще один из пользователей. "Лучше бы он выступал за прекращение конфликта", — заключили читатели. Ранее, выступая перед немецкими депутатами, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пополнить бюджет страны из спецфондов для продолжения помощи Украине. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Германия, Европа, Евросоюз

Во Франции потеряли дар речи после слов Шольца о Путине

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что помощь Украине в борьбе с президентом России Владимиром Путиным имеет экзистенциальную важность для Европы.

"Надо же быть таким продажным! Он и Макрон просто следуют линии США против интересов Европы. Очнитесь, Украина давно проиграла!" — написал один из комментаторов.
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"Каким образом это имеет экзистенциальное значение для Европы? Или это потому, что главам европейских государств трудно принять свой будущий статус "просчитавшихся и проигравших"? Им всегда трудно взять на себя ответственность за ошибки, которые они совершают из-за своего политического выбора", — отметил другой.

"Просто слов нет. Такие заявление делает канцлер Германии, чья страна имеет экономические проблемы из-за подрывов "Северных потоков", — поддержал третий.

"Украина разрушила немецкую экономику, а Шольц ссылается на экзистенциальную важность?" — поинтересовался еще один из пользователей.

"Лучше бы он выступал за прекращение конфликта", — заключили читатели.

Ранее, выступая перед немецкими депутатами, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пополнить бюджет страны из спецфондов для продолжения помощи Украине.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаГерманияЕвропаЕвросоюз
 
 
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