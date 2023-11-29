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Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 29.11.2023
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15:28 29.11.2023 (обновлено: 15:32 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pryaniki-1912666466.html
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 29.11.2023
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО
Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники, которые вскоре доставят в зону СВО волонтеры, написал в своем... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:28
2023-11-29T15:32
надежные люди
общество
сергей носов
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МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники, которые вскоре доставят в зону СВО волонтеры, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. Ранее сообщалось, что в Магадане собирают новогодние посылки для участников спецоперации. В начале декабря их доставят к месту службы магаданских бойцов волонтеры. "Студенты вместе с преподавателями магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники. Вкусное угощение, сделанное с заботой и любовью, войдёт в новогодние подарочные наборы, которые волонтёры доставят каждому бойцу к празднику на передовую. Доброй традицией стало поздравление наших героев на фронте. Вместе с полезным снаряжением военные получают частичку тепла из родного дома", - написал Носов.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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общество, сергей носов, магадан
Надежные люди, Общество, Сергей Носов, Магадан
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО

Губернатор Носов: магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО

© Фото : Сергей Носов Live/TelegramСтуденты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут пряники для бойцов СВО
Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Сергей Носов Live/Telegram
Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут пряники для бойцов СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники, которые вскоре доставят в зону СВО волонтеры, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
Ранее сообщалось, что в Магадане собирают новогодние посылки для участников спецоперации. В начале декабря их доставят к месту службы магаданских бойцов волонтеры.
"Студенты вместе с преподавателями магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники. Вкусное угощение, сделанное с заботой и любовью, войдёт в новогодние подарочные наборы, которые волонтёры доставят каждому бойцу к празднику на передовую. Доброй традицией стало поздравление наших героев на фронте. Вместе с полезным снаряжением военные получают частичку тепла из родного дома", - написал Носов.
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