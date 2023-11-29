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Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО - РИА Новости, 29.11.2023
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО
Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники, которые вскоре доставят в зону СВО волонтеры, написал в своем... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:28
2023-11-29T15:28
2023-11-29T15:32
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МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Студенты и преподаватели магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники, которые вскоре доставят в зону СВО волонтеры, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. Ранее сообщалось, что в Магадане собирают новогодние посылки для участников спецоперации. В начале декабря их доставят к месту службы магаданских бойцов волонтеры. "Студенты вместе с преподавателями магаданского колледжа сервиса и технологии пекут и украшают пряники. Вкусное угощение, сделанное с заботой и любовью, войдёт в новогодние подарочные наборы, которые волонтёры доставят каждому бойцу к празднику на передовую. Доброй традицией стало поздравление наших героев на фронте. Вместе с полезным снаряжением военные получают частичку тепла из родного дома", - написал Носов.
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общество, сергей носов, магадан
Надежные люди, Общество, Сергей Носов, Магадан
Магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО
Губернатор Носов: магаданские студенты пекут пряники для бойцов СВО