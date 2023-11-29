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В Москве мужчина умер в туалете суда - РИА Новости, 29.11.2023
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13:07 29.11.2023
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В Москве мужчина умер в туалете суда
В Москве мужчина умер в туалете суда - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве мужчина умер в туалете суда
Находившийся под домашним арестом мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы, его тело обнаружили на следующий день, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:07
2023-11-29T13:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы, его тело обнаружили на следующий день, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Обвиняемый, находившийся под домашним арестом, действительно ушел из жизни в туалете суда, его тело обнаружили на следующий день", - рассказал собеседник агентства. Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, после заседания мужчина зашел в туалет, "где резко почувствовал себя плохо и скончался". Сейчас по данному факту проводится проверка.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина умер в туалете суда

В Москве мужчина умер в туалете суда, его тело нашли на следующий день

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы, его тело обнаружили на следующий день, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Обвиняемый, находившийся под домашним арестом, действительно ушел из жизни в туалете суда, его тело обнаружили на следующий день", - рассказал собеседник агентства.
Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, после заседания мужчина зашел в туалет, "где резко почувствовал себя плохо и скончался". Сейчас по данному факту проводится проверка.
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