https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912622653.html

В Москве мужчина умер в туалете суда

В Москве мужчина умер в туалете суда - РИА Новости, 29.11.2023

В Москве мужчина умер в туалете суда

Находившийся под домашним арестом мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы, его тело обнаружили на следующий день, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:07

2023-11-29T13:07

2023-11-29T13:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Находившийся под домашним арестом мужчина умер в туалете Симоновского суда Москвы, его тело обнаружили на следующий день, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Обвиняемый, находившийся под домашним арестом, действительно ушел из жизни в туалете суда, его тело обнаружили на следующий день", - рассказал собеседник агентства. Как добавил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, после заседания мужчина зашел в туалет, "где резко почувствовал себя плохо и скончался". Сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва