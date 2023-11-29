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В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника - РИА Новости, 29.11.2023
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11:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html
В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника
В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника - РИА Новости, 29.11.2023
В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника
Мать школьника, который бросал снежки в Вечный огонь в Нижнем Новгороде, привлекли к административной ответственности за плохое воспитание сына, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:45
2023-11-29T11:45
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Мать школьника, который бросал снежки в Вечный огонь в Нижнем Новгороде, привлекли к административной ответственности за плохое воспитание сына, сообщает региональное управление МВД. Установлено, что 26 ноября трое детей находились у стелы воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Один из них - мальчик 2017 года рождения - бросал снег в пламя Вечного огня. Мимо проходивший гражданин сделал ребенку замечание, после чего мальчик убежал. "Полицейские установили всех участников инцидента, с ними была проведена разъяснительная беседа. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как дети кидают снежки в Вечный огонь в поселке Сортировочный. Видео вызвало негодование нижегородцев.
https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде наказали мать бросавшего снежки в Вечный огонь школьника

В Нижнем Новгороде наказали женщину, сын которой бросал снежки в Вечный огонь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Мать школьника, который бросал снежки в Вечный огонь в Нижнем Новгороде, привлекли к административной ответственности за плохое воспитание сына, сообщает региональное управление МВД.
Установлено, что 26 ноября трое детей находились у стелы воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Один из них - мальчик 2017 года рождения - бросал снег в пламя Вечного огня. Мимо проходивший гражданин сделал ребенку замечание, после чего мальчик убежал.
«
"Полицейские установили всех участников инцидента, с ними была проведена разъяснительная беседа. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как дети кидают снежки в Вечный огонь в поселке Сортировочный. Видео вызвало негодование нижегородцев.
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