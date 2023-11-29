https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912541946.html

В Хабаровском крае будут судить мать и дочь, нанявших киллера из-за долга

В Хабаровском крае будут судить мать и дочь, нанявших киллера из-за долга - РИА Новости, 29.11.2023

В Хабаровском крае будут судить мать и дочь, нанявших киллера из-за долга

Женщина со своей дочерью в районе имени Лазо Хабаровского края, не желая выплачивать долг своему соседу-фермеру, попытались нанять киллера, но тот их сдал, дело РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:18

2023-11-29T09:18

2023-11-29T09:18

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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Женщина со своей дочерью в районе имени Лазо Хабаровского края, не желая выплачивать долг своему соседу-фермеру, попытались нанять киллера, но тот их сдал, дело передано в суд, сообщает СУСК по региону. По версии следствия, в апреле жительница села Могилевка - глава крестьянско-фермерского хозяйства - из-за длительного конфликта с соседом (во избежание выплаты фермеру около 500 тысяч рублей на основании решения суда) предложила своей дочери и ее знакомому его убить. Последний со своими приятелями должен был совершить преступление, но обратился в полицию. Женщины внесли предоплату "исполнителю" в 100 тысяч рублей за предоставленное им фото якобы убитого мужчины, после чего были задержаны сотрудниками краевого управления ФСБ. Как уточняет прокуратура региона, за преступление полагалось 200 тысяч рублей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины и ее 22-летней дочери. Они обвиняются по части 1 ст. 30, части 3 ст. 33, пунктам "з", "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму), части 3 ст. 30 пункта "а" части 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК. Дело рассмотрит суд района имени Лазо.

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происшествия, хабаровский край, россия, фсб, жилье