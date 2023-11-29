https://ria.ru/20231129/produktsiya-1912630210.html
Россия временно запретила ввоз мяса и сыра двух белорусских производителей
Россия временно запретила ввоз мяса и сыра двух белорусских производителей - РИА Новости, 29.11.2023
Россия временно запретила ввоз мяса и сыра двух белорусских производителей
Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей в связи с выявлением несоответствий в их товарах, следует из... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:29
2023-11-29T13:29
2023-11-29T13:52
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию продукции двух белорусских производителей в связи с выявлением несоответствий в их товарах, следует из сообщения регулятора. "Для предотвращения поставок на внутренний рынок не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзором временно ограничены поставки молочной продукции, изготовленной Светлогорским производственным участком филиала "Калинковичского молочного комбината"... продукции, выработанной на производственном складе ООО "Мясоопт", - говорится в сообщении. Уточняется, что в случае с молочным комбинатом ограничения введены из-за обнаружения в сыре "Российский" и сыре "Золото Скифов" мелоксикама, наличие которого согласно нормам не допускается. В случае ООО "Мясоопта" - запрет в связи с переклейкой этикеток и выявлением в замороженном блоке из жилованного говяжьего мяса бактерий группы кишечной палочки.
https://ria.ru/20221227/ukaz-1841763233.html
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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия временно запретила ввоз мяса и сыра двух белорусских производителей
Россия временно запретила поставки продукции двух белорусских производителей