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Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах - РИА Новости, 29.11.2023
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
2023-11-29T14:00
2023-11-29T14:00
2023-11-29T14:00
нас двое
любовь
отношения
знакомства
вконтакте
психология
чувства
влюбленность
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Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
audio/mpeg
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Нас двое, Любовь, отношения, знакомства, ВКонтакте, Психология, чувства, влюбленность
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.