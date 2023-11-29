https://ria.ru/20231129/priznanie-1911245073.html

Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах

Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах - РИА Новости, 29.11.2023

Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах

Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.

2023-11-29T14:00

2023-11-29T14:00

2023-11-29T14:00

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любовь

отношения

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психология

чувства

влюбленность

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Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью. audio/mpeg

Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь, отношения, знакомства, вконтакте, психология, чувства, влюбленность, аудио