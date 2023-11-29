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Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах - РИА Новости, 29.11.2023
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14:00 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/priznanie-1911245073.html
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах - РИА Новости, 29.11.2023
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
2023-11-29T14:00
2023-11-29T14:00
нас двое
любовь
отношения
знакомства
вконтакте
психология
чувства
влюбленность
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Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
audio/mpeg
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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любовь, отношения, знакомства, вконтакте, психология, чувства, влюбленность, аудио
Нас двое, Любовь, отношения, знакомства, ВКонтакте, Психология, чувства, влюбленность
Нас двое

Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах

Нас двое
Признания в любви. Почему так страшно говорить о чувствах
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Психологи сравнивают состоянии влюбленности с психозом, но в тоже время советуют честно обсуждать свои чувства с объектом симпатии. Что делать, если признаться в симпатии невероятно сложно, почему плохая идея — пытаться самому догадаться, что чувствует другой человек, и как проявить уважение к партнеру, если не можешь ответить взаимностью.
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Руслан Жигалов, Полина Панина
Продюсер: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеЛюбовьотношениязнакомстваВКонтактеПсихологиячувствавлюбленность
 
 
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