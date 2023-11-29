https://ria.ru/20231129/priangare-1912667997.html

Более 280 миллионов заложены в бюджет России на центры занятости Приангарья

Более 280 миллионов заложены в бюджет России на центры занятости Приангарья - РИА Новости, 29.11.2023

Более 280 миллионов заложены в бюджет России на центры занятости Приангарья

Более 280 миллионов рублей заложены для Иркутской области в федеральном бюджете на 2024 год на комплексную модернизацию службы занятости, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:31

2023-11-29T15:31

2023-11-29T15:31

иркутская область

иркутская область

россия

братск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей заложены для Иркутской области в федеральном бюджете на 2024 год на комплексную модернизацию службы занятости, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. В начале года правительство Иркутской области направило заявку на предоставление в 2024 году федеральной субсидии по нацпроекту "Демография" для модернизации региональной службы занятости. Ранее по этой программе были модернизированы кадровые центры в Братске и Ангарске. Заявка прошла первый этап отбора на межведомственной рабочей группе, сформированной Минтрудом России. "В законе о федеральном бюджете на будущий год, подписанном президентом РФ, Иркутской области заложены целевые средства в объеме 283,5 миллиона рублей на масштабное обновление своих центров занятости", – сообщил Игорь Кобзев. В настоящее время в рамках модернизации органов службы занятости в регионе ведется работа по повышению квалификации специалистов. Уже более 300 сотрудников кадровых центров области прошли специальное обучение. Обновленные центры занятости открывают для жителей Приангарья возможности в поиске работы, профориентации, получении новой профессии, открытии собственного дела, переобучении.

https://ria.ru/20231123/kobzev-1911426707.html

https://radiosputnik.ru/20231121/priangare-1910856601.html

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иркутская область, россия, братск, игорь кобзев