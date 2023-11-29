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В Челябинске потушили пожар на заводе - РИА Новости, 29.11.2023
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14:50 29.11.2023
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В Челябинске потушили пожар на заводе
В Челябинске потушили пожар на заводе - РИА Новости, 29.11.2023
В Челябинске потушили пожар на заводе
Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:50
2023-11-29T14:50
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано. "Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается", - говорится в сообщении ГУМВД.
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происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске потушили пожар на заводе

Пожар на кровле одного из цехов Челябинского кузнечно-прессового завода потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону.
По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано.
"Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается", - говорится в сообщении ГУМВД.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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