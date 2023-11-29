https://ria.ru/20231129/pozhar-1912654154.html

В Челябинске потушили пожар на заводе

В Челябинске потушили пожар на заводе - РИА Новости, 29.11.2023

В Челябинске потушили пожар на заводе

Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:50

2023-11-29T14:50

2023-11-29T14:50

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано. "Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается", - говорится в сообщении ГУМВД.

https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html

челябинск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск