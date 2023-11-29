https://ria.ru/20231129/pozhar-1912654154.html
В Челябинске потушили пожар на заводе
В Челябинске потушили пожар на заводе - РИА Новости, 29.11.2023
В Челябинске потушили пожар на заводе
Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:50
2023-11-29T14:50
2023-11-29T14:50
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону. По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано. "Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается", - говорится в сообщении ГУМВД.
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске потушили пожар на заводе
Пожар на кровле одного из цехов Челябинского кузнечно-прессового завода потушили
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону.
По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано.
"Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается", - говорится в сообщении ГУМВД.
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар