https://ria.ru/20231129/pozhar-1912642344.html

В Челябинске загорелась крыша заводского цеха

В Челябинске загорелась крыша заводского цеха - РИА Новости, 29.11.2023

В Челябинске загорелась крыша заводского цеха

Крыша цеха Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) загорелась в среду днем, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:05

2023-11-29T14:05

2023-11-29T14:05

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Крыша цеха Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) загорелась в среду днем, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ "Пострадавших нет... Огнеборцы работают на тушении кровли одного из цехов предприятия. Сил и средств достаточно", - говорится в релизе. На ЧКПЗ РИА Новости подтвердили информацию о пожаре, пояснив, что более подробная информация появится позже.

https://ria.ru/20231129/pozhar-1912625566.html

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)