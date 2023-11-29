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В Челябинске загорелась крыша заводского цеха - РИА Новости, 29.11.2023
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14:05 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912642344.html
В Челябинске загорелась крыша заводского цеха
В Челябинске загорелась крыша заводского цеха - РИА Новости, 29.11.2023
В Челябинске загорелась крыша заводского цеха
Крыша цеха Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) загорелась в среду днем, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:05
2023-11-29T14:05
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Крыша цеха Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) загорелась в среду днем, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ "Пострадавших нет... Огнеборцы работают на тушении кровли одного из цехов предприятия. Сил и средств достаточно", - говорится в релизе. На ЧКПЗ РИА Новости подтвердили информацию о пожаре, пояснив, что более подробная информация появится позже.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске загорелась крыша заводского цеха

В Челябинске загорелась крыша заводского цеха, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Крыша цеха Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) загорелась в среду днем, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ
«
"Пострадавших нет... Огнеборцы работают на тушении кровли одного из цехов предприятия. Сил и средств достаточно", - говорится в релизе.
На ЧКПЗ РИА Новости подтвердили информацию о пожаре, пояснив, что более подробная информация появится позже.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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