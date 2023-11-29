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В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 29.11.2023
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13:53 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912625566.html
В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре
В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 29.11.2023
В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре
Молодая мать и трое ее детей получили ожоги во время пожара в Омске - огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за игры со спичками, рассказали в СУСК по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:53
2023-11-29T13:53
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Молодая мать и трое ее детей получили ожоги во время пожара в Омске - огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за игры со спичками, рассказали в СУСК по Омской области. Пожар произошел еще утром во вторник в одной из квартир одноэтажного дома на улице 6-й Километр обводного пути, но сообщается о нем спустя сутки. "Во время пожара пострадали 21-летняя женщина и ее сыновья в возрасте четырех и трех лет, а также семи месяцев, с которыми женщина успела выбежать из загоревшегося помещения. Все пострадавшие с ожогами верхних дыхательных путей от горячего воздуха доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное", - говорится в релизе. Причиной пожара, по основной версии, стали детские игры со спичками, а очаг находился в районе детской кроватки. В момент пожара мать находилась дома, но оставила детей без присмотра.
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре

Мать и трое детей пострадали при пожаре в квартире в одноэтажном доме в Омске

© Фото : СУ СК России по Омской области/TelegramМесто пожара в Омске
Место пожара в Омске - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : СУ СК России по Омской области/Telegram
Место пожара в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Молодая мать и трое ее детей получили ожоги во время пожара в Омске - огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за игры со спичками, рассказали в СУСК по Омской области.
Пожар произошел еще утром во вторник в одной из квартир одноэтажного дома на улице 6-й Километр обводного пути, но сообщается о нем спустя сутки.
"Во время пожара пострадали 21-летняя женщина и ее сыновья в возрасте четырех и трех лет, а также семи месяцев, с которыми женщина успела выбежать из загоревшегося помещения. Все пострадавшие с ожогами верхних дыхательных путей от горячего воздуха доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное", - говорится в релизе.
Причиной пожара, по основной версии, стали детские игры со спичками, а очаг находился в районе детской кроватки. В момент пожара мать находилась дома, но оставила детей без присмотра.
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