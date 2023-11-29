https://ria.ru/20231129/pozhar-1912581885.html

Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле

Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле - РИА Новости, 29.11.2023

Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле

Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:37

происшествия

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.В Ярославле пожарные борются с возгоранием на складе картона площадью 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС. В Минздраве региона уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, третий отпущен на амбулаторное лечение. По последним данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 1000 квадратных метров."Предварительная причина - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Ярославской области сообщила о начале проверки по факту пожара. Прокуроры оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль