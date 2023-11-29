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Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле - РИА Новости, 29.11.2023
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11:32 29.11.2023 (обновлено: 11:37 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912581885.html
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле - РИА Новости, 29.11.2023
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле
Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:37
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.В Ярославле пожарные борются с возгоранием на складе картона площадью 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС. В Минздраве региона уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, третий отпущен на амбулаторное лечение. По последним данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 1000 квадратных метров."Предварительная причина - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Ярославской области сообщила о начале проверки по факту пожара. Прокуроры оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле

Нарушение техники безопасности назвали причиной пожара на складе в Ярославле

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В Ярославле пожарные борются с возгоранием на складе картона площадью 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС. В Минздраве региона уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, третий отпущен на амбулаторное лечение. По последним данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 1000 квадратных метров.
"Предварительная причина - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Ярославской области сообщила о начале проверки по факту пожара. Прокуроры оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
 
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