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Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле - РИА Новости, 29.11.2023
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле
Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:37
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.В Ярославле пожарные борются с возгоранием на складе картона площадью 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС. В Минздраве региона уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, третий отпущен на амбулаторное лечение. По последним данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 1000 квадратных метров."Предварительная причина - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства.Прокуратура Ярославской области сообщила о начале проверки по факту пожара. Прокуроры оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
Стала известна предварительная причина пожара на складе в Ярославле
Нарушение техники безопасности назвали причиной пожара на складе в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Нарушение техники безопасности при производстве работ является предварительной причиной пожара на складе картона в Ярославле, где пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В Ярославле пожарные борются с возгоранием на складе картона площадью 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. Предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС. В Минздраве региона уточнили, что двое пострадавших госпитализированы, третий отпущен на амбулаторное лечение. По последним данным МЧС РФ, пожар локализован на площади 1000 квадратных метров.
"Предварительная причина - нарушение техники безопасности при производстве работ", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Ярославской области
сообщила о начале проверки по факту пожара. Прокуроры оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.