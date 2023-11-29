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В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 29.11.2023
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе
Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:00
2023-11-29T11:00
2023-11-29T11:20
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области."По предварительным данным, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, являются ли пострадавшие работниками склада.По данным МЧС РФ, в Ярославле горит здание склада с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций.В минздраве Ярославской области сообщили РИА Новости, что трое пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. "Один отпущен на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь", - сказал представитель минздрава.
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе
В МЧС сообщили о трех пострадавших при пожаре на складе с картоном в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
"По предварительным данным, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, являются ли пострадавшие работниками склада.
По данным МЧС РФ, в Ярославле горит здание склада с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций.
В минздраве Ярославской области сообщили РИА Новости, что трое пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. "Один отпущен на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь", - сказал представитель минздрава.