https://ria.ru/20231129/pozhar-1912571424.html

В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 29.11.2023

В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:00

2023-11-29T11:00

2023-11-29T11:20

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области."По предварительным данным, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, являются ли пострадавшие работниками склада.По данным МЧС РФ, в Ярославле горит здание склада с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций.В минздраве Ярославской области сообщили РИА Новости, что трое пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. "Один отпущен на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь", - сказал представитель минздрава.

ярославль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль