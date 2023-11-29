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В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 29.11.2023
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11:00 29.11.2023 (обновлено: 11:20 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912571424.html
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе - РИА Новости, 29.11.2023
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе
Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:00
2023-11-29T11:20
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области."По предварительным данным, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, являются ли пострадавшие работниками склада.По данным МЧС РФ, в Ярославле горит здание склада с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций.В минздраве Ярославской области сообщили РИА Новости, что трое пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. "Один отпущен на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь", - сказал представитель минздрава.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле три человека пострадали при пожаре на складе

В МЧС сообщили о трех пострадавших при пожаре на складе с картоном в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали при пожаре на складе с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
"По предварительным данным, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, являются ли пострадавшие работниками склада.
По данным МЧС РФ, в Ярославле горит здание склада с картоном площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций.
В минздраве Ярославской области сообщили РИА Новости, что трое пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. "Один отпущен на амбулаторное лечение. Двое госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь", - сказал представитель минздрава.
 
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