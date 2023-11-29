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В Ярославле загорелось здание склада - РИА Новости, 29.11.2023
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10:09 29.11.2023 (обновлено: 10:59 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912551326.html
В Ярославле загорелось здание склада
В Ярославле загорелось здание склада - РИА Новости, 29.11.2023
В Ярославле загорелось здание склада
Здание склада загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:09
2023-11-29T10:59
происшествия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар произошел в Ярославле в складском помещении по адресу: проспект Октября, 78", - сказал собеседник агентства.По его словам, на момент прибытия дежурных подразделений пожар в здании склада распространился на площади 1500 квадратных метров.МЧС РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горит склад с картоном. "Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230110/sklady-1843929278.html
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происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле загорелось здание склада

В Ярославле на площади 1,5 тысячи "квадратов" загорелось здание склада

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар произошел в Ярославле в складском помещении по адресу: проспект Октября, 78", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент прибытия дежурных подразделений пожар в здании склада распространился на площади 1500 квадратных метров.
МЧС РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горит склад с картоном. "Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.
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