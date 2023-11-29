https://ria.ru/20231129/pozhar-1912551326.html

В Ярославле загорелось здание склада

В Ярославле загорелось здание склада - РИА Новости, 29.11.2023

В Ярославле загорелось здание склада

Здание склада загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:09

2023-11-29T10:09

2023-11-29T10:59

происшествия

ярославль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Ярославле, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар произошел в Ярославле в складском помещении по адресу: проспект Октября, 78", - сказал собеседник агентства.По его словам, на момент прибытия дежурных подразделений пожар в здании склада распространился на площади 1500 квадратных метров.МЧС РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горит склад с картоном. "Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230110/sklady-1843929278.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)