https://ria.ru/20231129/pozhar-1912547842.html

На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек

На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек - РИА Новости, 29.11.2023

На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семьи из шести человек при пожаре в Курганинском районе Краснодарского... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:55

2023-11-29T09:55

2023-11-29T09:55

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912543724_8:90:1085:696_1920x0_80_0_0_749cc3cc6d894fc8810a70d753372e5b.jpg

КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семьи из шести человек при пожаре в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в СУСК РФ по региону. Как сообщал региональный главк МЧС, ночью в поселке Высокий горел частный дом на площади 72 квадратных метра, в результате возгорания погибла семья из шести человек, включая четверых детей. Пожарный извещатель в доме был установлен в апреле. "Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель шести человек, включая четырех малолетних детей (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в доме проживали супруги 1990 и 1991 годов рождения и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела всех шестерых погибших. Устанавливаются точная причина и очаг возгорания.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край