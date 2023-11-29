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На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек
На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек - РИА Новости, 29.11.2023
На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семьи из шести человек при пожаре в Курганинском районе Краснодарского... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:55
2023-11-29T09:55
2023-11-29T09:55
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семьи из шести человек при пожаре в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в СУСК РФ по региону. Как сообщал региональный главк МЧС, ночью в поселке Высокий горел частный дом на площади 72 квадратных метра, в результате возгорания погибла семья из шести человек, включая четверых детей. Пожарный извещатель в доме был установлен в апреле. "Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель шести человек, включая четырех малолетних детей (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в доме проживали супруги 1990 и 1991 годов рождения и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела всех шестерых погибших. Устанавливаются точная причина и очаг возгорания.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани возбудили дело после гибели при пожаре семьи из шести человек
СК завел дело после пожара в доме на Кубани, где погибли 2 взрослых и 4 детей
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семьи из шести человек при пожаре в Курганинском районе Краснодарского края, сообщили в СУСК РФ по региону
.
Как сообщал региональный главк МЧС, ночью в поселке Высокий горел частный дом на площади 72 квадратных метра, в результате возгорания погибла семья из шести человек, включая четверых детей. Пожарный извещатель в доме был установлен в апреле.
"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель шести человек, включая четырех малолетних детей (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в доме проживали супруги 1990 и 1991 годов рождения и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела всех шестерых погибших.
Устанавливаются точная причина и очаг возгорания.