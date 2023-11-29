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На Кубани при пожаре в доме погибли четыре ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
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08:49 29.11.2023 (обновлено: 09:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pozhar-1912537913.html
На Кубани при пожаре в доме погибли четыре ребенка
На Кубани при пожаре в доме погибли четыре ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
На Кубани при пожаре в доме погибли четыре ребенка
Семья из шести человек, включая четверых детей, погибла в ночь на среду во время пожара в Курганинском районе Кубани, сообщили журналистам в региональном главке РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:49
2023-11-29T09:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Семья из шести человек, включая четверых детей, погибла в ночь на среду во время пожара в Курганинском районе Кубани, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.По данным спасателей, пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Высокий."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В 03.12 пожар ликвидирован... При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья на учете как неблагополучная не состояла, в злоупотреблении спиртным замечена не была. Пожарный извещатель был установлен в апреле, добавляют в министерстве.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На Кубани при пожаре в доме погибли четыре ребенка

На Кубани при пожаре в доме погибла семья из 6 человек, включая 4 детей

© МЧС Краснодарского края/TelegramПожар в Курганинском районе Кубани
Пожар в Курганинском районе Кубани
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Пожар в Курганинском районе Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 ноя - РИА Новости. Семья из шести человек, включая четверых детей, погибла в ночь на среду во время пожара в Курганинском районе Кубани, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
По данным спасателей, пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Высокий.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание огнем было охвачено полностью. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В 03.12 пожар ликвидирован... При проведении разборки конструкций, к сожалению, были обнаружены шесть погибших человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья на учете как неблагополучная не состояла, в злоупотреблении спиртным замечена не была. Пожарный извещатель был установлен в апреле, добавляют в министерстве.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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