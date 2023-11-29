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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.11.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:06

2023-11-29T14:06

2023-11-29T14:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия