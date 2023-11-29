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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.11.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:06
2023-11-29T14:06
2023-11-29T14:07
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 55 солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 55 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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