https://ria.ru/20231129/polsha-1912629392.html
Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды
Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды - РИА Новости, 29.11.2023
Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды
Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:27
2023-11-29T13:27
2023-11-29T13:27
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право и справедливость
лех валенса
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума. Очередные выборы президента должны пройти в Польше в 2025 году. "Президент думает не об интересах польского народа, а о своих интересах и той группы, из которой он выходит (партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского – ред.)", - заявил Валенса в интервью газете Wyborcza. "Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам", - сказал Валенса. В понедельник Дуда привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала, исходя из того, что его партия "Право и справедливость" не имеет парламентского большинства. После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Дональда Туска.
https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html
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в мире, польша, анджей дуда, право и справедливость, лех валенса, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Анджей Дуда, Право и справедливость, Лех Валенса, Матеуш Моравецкий
Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды
Валенса предлагает сократить срок полномочий президента Польши через референдум
ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума.
Очередные выборы президента должны пройти в Польше в 2025 году.
«
"Президент думает не об интересах польского народа, а о своих интересах и той группы, из которой он выходит (партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского – ред.)", - заявил Валенса в интервью газете Wyborcza.
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"Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам", - сказал Валенса.
В понедельник Дуда привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала, исходя из того, что его партия "Право и справедливость" не имеет парламентского большинства.
После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Дональда Туска.
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