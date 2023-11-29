https://ria.ru/20231129/polsha-1912629392.html

Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды

Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды - РИА Новости, 29.11.2023

Валенса предложил сократить срок полномочий президента Польши Дуды

Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:27

2023-11-29T13:27

2023-11-29T13:27

в мире

польша

анджей дуда

право и справедливость

лех валенса

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса предлагает сократить срок президентских полномочий Анджея Дуды с помощью референдума. Очередные выборы президента должны пройти в Польше в 2025 году. "Президент думает не об интересах польского народа, а о своих интересах и той группы, из которой он выходит (партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского – ред.)", - заявил Валенса в интервью газете Wyborcza. "Я предлагаю сегодня спросить у народа: видите ли вы, что делает этот человек? Видите ли вы, как разрушается патриотизм? И если мы это сделаем, то ускорим его уход с этой должности, потому что это вредит Польше, это вредит польским интересам", - сказал Валенса. В понедельник Дуда привел к присяге правительство Матеуша Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала, исходя из того, что его партия "Право и справедливость" не имеет парламентского большинства. После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Дональда Туска.

https://ria.ru/20231128/polsha-1912510915.html

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

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в мире, польша, анджей дуда, право и справедливость, лех валенса, матеуш моравецкий